Вакарчук зворушливо згадав про Скрябіна і розповів, як переніс смерть музиканта

Вакарчук поділився, що добре пам'ятає день загибелі Андрія Кузьменка, 2 лютого 2015 року

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук поділився зворушливими спогадами того дня, коли дізнався про смерть Кузьми Скрябіна. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він приїхав з Києва до Львова, до своїх батьків, і коли зранку увімкнув телефон, то не міг повірити, що Кузьми більше немає. Вакарчук поділився, що не відразу повірив у смерть Скрябіна, вона стала для нього шокуючою і довго не міг усвідомити все.

«Добре пам’ятаю той день. Я приїхав до батьків у Львів і, прокинувшись, увімкнув телефон, одразу побачивши новину про Кузьму. В першу секунду не повірив. Перепитував у своїх знайомих, які мали б точно знати, чи це правда. Коли отримав відповідь, то ніяк не міг у це повірити», – йдеться у пості.

Також співак розповів, що на початку свого шляху гурт «Скрябін» був для «Океану Ельзи» прикладом.

«Дуже багато його пісень у мене асоціюються з початком Океану Ельзи, тому що вони тоді були прикладом для нас. Пам’ятаю пісню «Птахи» – я слухав її і думав як вона цікаво зроблена. Пам'ятаю як вони виступали на фестивалі з нами: ми тільки-тільки починали, а вони вже були зірками. Одним словом, є дуже багато спогадів», – згадує Вакарчук.

Нагадаємо, сім років тому в автокатастрофі загинув український музикант, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма).

Також, один із засновників гурту «Скрябін» Ростислав Домішевський заявив, що не має авторських прав на свої хіти, написані для групи. Крім того, колишніх учасників музичної формації і авторів пісень, та компанію «Мун рекордс» звинувачують у рейдерстві.

Раніше мати українського співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), Ольга Кузьменко попросила підтримки через конфлікт зі студією звукозапису щодо авторських прав на твори музиканта.