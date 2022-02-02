Річниця смерті Кузьми Скрябіна: життя музиканта та деталі фатального ДТП

Кузьма запам’ятався різним – енергійним, гострим на язик, часом провокативним та різким

Сім років тому в автокатастрофі загинув український музикант, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма). Рано-вранці 2 лютого 2015 року він розбився в аварії біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Андрій Кузьменко народився в місті Самбір Львівської області. Мати – вчителька музики, батько – інженер. В дитинстві мріяв стати водієм сміттєвозу, потім – лікарем-неврологом. Музикою почав займатися з 8 класу, після того, як родина переїхала до Новояворівська.

Ходив до музичної школи, грав на фортепіано. Служив в армії, закінчив стоматологічний факультет Львівського медінституту. Але стоматологія йому не подобалась, натомість все більше захоплювався музикою, зокрема панком.

Тут одкровенням був спочатку шотландський гурт The Exploited, потім легендарні «Брати Гадюкіни». Наприкінці 80-х років Андрій Кузьменко разом із друзями створює гурт «Скрябін» з яким відтоді тісно пов’язує власну долю.

Впродовж тривалого часу Кузьма працював ведучим популярних теле- та радіо програм. Проявив себе і як талановитий письменник: у 2006 році видав книгу-автобіографію «Я, Побєда і Берлін», яка згодом декілька разів перевидавалась.

Кузьма запам’ятався різним – енергійним, гострим на язик, часом провокативним (згадати хоча б створений ним дівчачий гурт «Пающие Труси» чи пісні з ненормативною лексикою), різким, епатажним – часом любив напустити на себе мачизму чи пограти роль Мефістофеля, але в душі він був романтиком – тонким і вразливим.

Це видно по його кращих піснях: «Мам», «Люди як кораблі», «Квінти», «Радіо любов», «Старі фотографії», «Мовчати», «Місця щасливих людей».

Фатальна аварія сталася 2 лютого 2015 року. На той момент музикант повертався з концерту в Кривому Розі. Його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись слизькою від дощу дорогою, вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з молоковозом ГАЗ 53».

В аварії також постраждали та були госпіталізовані дві жінки – пасажирка молоковозу та адміністраторка Скрябіна.

За кілька днів до загибелі Андрій дав інтерв'ю, у якому звинуватив українську владу у бездіяльності щодо припинення війни на сході України. Цей факт послужив появі безлічі чуток про «замовну» аварію.

Зокрема, невдовзі після загибелі Скрябіна в соцмережах з'явилося повідомлення людини на ім'я Дмитро Ященко, який стверджував, нібито був свідком ДТП і нібито позашляховик Кузьми «підрізала» «Хонда». Водночас від письмових показань слідству чоловік відмовився.

29 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко посмертно нагородив Андрія Кузьменка Орденом «За заслуги» І ступеня. 17 серпня 2020 року президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Кузьмі звання Героя України.