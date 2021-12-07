ЄС продовжить санкції проти Росії без обговорень

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні

Нових обмежень щодо Москви вводити поки не планується

Наступного тижня Європейський Союз без обговорень продовжить на пів року економічні санкції проти РФ. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«ЄС наступного тижня на Єврораді продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців без особливих обговорень», – написав журналіст.

at this point EU leaders will next week at #EUCO roll-over the economic sanctions against #Russia for another 6 months without much or any discussions. No new sanctions are currently underway. there will however be discussions on both #Belarus & #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 7, 2021





За його словами, наразі Євросоюз не розглядає введення нових санкцій. Натомість у Єврораді заплановані обговорення ситуації в Білорусі та Україні.

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод.

З того час ЄС щопівроку продовжує дію економічних обмежень.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ЄC різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії.

Напередодні стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Нагадаємо, що 6 грудня Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Росії за порушення прав людини. Наразі в списку санкцій 14 фізичних і чотири юридичні особи. У санкційний список ,зокрема, потрапили глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников і глава Росгвардії Віктор Золотов.

Нещодавно президенти України, Литви та Польщі закликали партнерів посилити санкції проти РФ.

До слова, американські конгресмени від Демократичної партії погодилися розглянути пакет поправок до оборонного бюджету, які передбачають запровадження санкцій проти компаній, які беруть участь у сертифікації газопроводу «Північний потік-2».

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