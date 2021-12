ЄС продовжить санкції проти Росії без обговорень

Наступного тижня Європейський Союз без обговорень продовжить на пів року економічні санкції проти РФ. Про це повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«ЄС наступного тижня на Єврораді продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців без особливих обговорень», – написав журналіст.

at this point EU leaders will next week at #EUCO roll-over the economic sanctions against #Russia for another 6 months without much or any discussions. No new sanctions are currently underway. there will however be discussions on both #Belarus & #Ukraine