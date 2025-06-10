Весільний бум червня: де найчастіше одружувалися українці в перші дні літа
Київ увійшов у п’ятірку лідерів за кількістю одружень в Україні
В перший тиждень червня в Україні було зареєстровано 2708 шлюбів. Найбільше нових родин з’явилося в Києві, Дніпрі та Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції України.
В п’ятірку лідерів за кількістю одружень в Україні увійшли:
- м. Київ – 731 пара;
- Дніпропетровська область – 211;
- Львівська область – 201;
- Одеська область – 163;
- Харківська область – 139.
Згідно з інфографікою Мін’юсту, високі показники реєстрації шлюбів також зафіксовано в наступних трьох регіонах:
- Київській області – 128 шлюбів;
- Вінницькій області – 113;
- Полтавській області – 102.
Менше ста шлюбів уклали в десяти областях України:
- Хмельницькій – 95;
- Черкаській – 88;
- Житомирській – 85;
- Івано-Франківській – 83;
- Чернігівській – 66;
- Рівненській – 64;
- Волинській – 58;
- Сумській – 56;
- Тернопільській – 50;
- Запорізькій – 53.
Найменше нових родин зареєстрували у двох регіонах:
- Херсонська область – 5 шлюбів;
- Донецька область – 19.
Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено в Україні в 2024 році. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.
До слова, в середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років.
Також «Главком» повідомляв про кількість шлюбних договорів, оформлених українцями у 2024 році. За даними Міністерства юстиції України, їх було понад 2,7 тисячі. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.
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