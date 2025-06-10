Весільний бум червня: де найчастіше одружувалися українці в перші дні літа

Київ увійшов у п’ятірку лідерів за кількістю одружень в Україні

В перший тиждень червня в Україні було зареєстровано 2708 шлюбів. Найбільше нових родин з’явилося в Києві, Дніпрі та Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції України.

В п’ятірку лідерів за кількістю одружень в Україні увійшли:

м. Київ – 731 пара;

Дніпропетровська область – 211;

Львівська область – 201;

Одеська область – 163;

Харківська область – 139.

Дані про кількість зареєстрованих шлюбів в Україні за перший тиждень червня фото: facebook / Міністерство юстиції України

Згідно з інфографікою Мін’юсту, високі показники реєстрації шлюбів також зафіксовано в наступних трьох регіонах:

Київській області – 128 шлюбів;

Вінницькій області – 113;

Полтавській області – 102.

Менше ста шлюбів уклали в десяти областях України:

Хмельницькій – 95;

Черкаській – 88;

Житомирській – 85;

Івано-Франківській – 83;

Чернігівській – 66;

Рівненській – 64;

Волинській – 58;

Сумській – 56;

Тернопільській – 50;

Запорізькій – 53.

Найменше нових родин зареєстрували у двох регіонах:

Херсонська область – 5 шлюбів;

Донецька область – 19.

Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено в Україні в 2024 році. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

До слова, в середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років.



Також «Главком» повідомляв про кількість шлюбних договорів, оформлених українцями у 2024 році. За даними Міністерства юстиції України, їх було понад 2,7 тисячі. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.