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Весільний бум червня: де найчастіше одружувалися українці в перші дні літа

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Весільний бум червня: де найчастіше одружувалися українці в перші дні літа
Які регіони України стали лідерами за кількістю нових родин у червні
фото: Drew Coffman/Unsplash

Київ увійшов у п’ятірку лідерів за кількістю одружень в Україні

В перший тиждень червня в Україні було зареєстровано 2708 шлюбів. Найбільше нових родин з’явилося в Києві, Дніпрі та Львові. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції України.

В п’ятірку лідерів за кількістю одружень в Україні увійшли:

  • м. Київ – 731 пара;
  • Дніпропетровська область – 211;
  • Львівська область – 201;
  • Одеська область – 163;
  • Харківська область – 139.
Дані про кількість зареєстрованих шлюбів в Україні за перший тиждень червня
Дані про кількість зареєстрованих шлюбів в Україні за перший тиждень червня
фото: facebook / Міністерство юстиції України

Згідно з інфографікою Мін’юсту, високі показники реєстрації шлюбів також зафіксовано в наступних трьох регіонах:

  • Київській області – 128 шлюбів;
  • Вінницькій області – 113;
  • Полтавській області – 102.

Менше ста шлюбів уклали в десяти областях України:

  • Хмельницькій – 95;
  • Черкаській – 88;
  • Житомирській – 85;
  • Івано-Франківській – 83;
  • Чернігівській – 66;
  • Рівненській – 64;
  • Волинській – 58;
  • Сумській – 56;
  • Тернопільській – 50;
  • Запорізькій – 53.

Найменше нових родин зареєстрували у двох регіонах:

  • Херсонська область – 5 шлюбів;
  • Донецька область – 19.

Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено в Україні в 2024 році. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

До слова, в середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Також «Главком» повідомляв про кількість шлюбних договорів, оформлених українцями у 2024 році. За даними Міністерства юстиції України, їх було понад 2,7 тисячі. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

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Теги: одруження шлюб Міністерство юстиції

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