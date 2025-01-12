У «Дії» відновлено записи про народження, шлюб, розлучення й зміну імені

Після кібератаки росіян на держреєстри у «Дії» відновлено доступ до запису зміни імені, записів про шлюб та розлучення, а також про народження дитини

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що на порталі державних послуг «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, розлучення, шлюб і зміну імені. Про це урядовець написав у Telegram.

«Ховайте паперові документи на поличку, у Дії знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені. Заходьте в застосунок та перевіряйте», – ідеться в дописі Федорова.

Нагадаємо, 8 січня Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів.

Окрім того, послуга з закриття діяльність фізичної особи-підприємця знову запрацювала на порталі «Дія».

Також на порталі «Дія» запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників.

До слова, військовослужбовці зможуть оформити через «Дію» статус людини з інвалідністю внаслідок війни.

Окрім того, у застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.