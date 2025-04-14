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«Дія» запустила послугу онлайн-шлюбу з пріоритетом для військових

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Дія» запустила послугу онлайн-шлюбу з пріоритетом для військових
Працівник цифрового Державного реєстру актів цивільного стану громадян реєструє шлюб онлайн
колаж: glavcom.ua

Сервіс показав першу пару, яка скористалась оновленим «Шлюбом онлайн» для військових

Шлюб у «Дії» з пріоритетом для військових уже працює. Як передає «Главком», про це стало відомо із офіційного акаунту «Дії» у телеграм.

Так, сервіс показав першу пару, яка скористалась оновленим «Шлюбом онлайн» для військових.

«Юлія і Євген – перша пара, яка скористалась оновленим Шлюбом онлайн для військових. Без черг, паперів та біганини. Лише «Дія», «Армія+», смартфон і працівник Цифрового ДРАЦСу на зв’язку. Юлія – бійчиня медичної роти 47 ОМБр «Магура». А Євген працює в будівельній компанії, що відновлює житло, пошкоджене війною, та зводить фортифікації», – йдеться у дописі.

Додали, що після перемоги пара мріє збудувати власний будинок, започаткувати бізнес і допомогти синові здобути вищу освіту. Весілля святкуватимуть тоді, коли Юлія зможе взяти відпустку й зібрати близьких.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явився новий сервіс з можливістю забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в «Дії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву в розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.

Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, «Дія» запропонує обрати дату і час. Посиланням на церемонію з’явиться в день весілля.

До слова, торік Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків.

Також уряд запровадив нові можливості для захисників України. Послуга «Шлюб онлайн» тепер стає пріоритетною для військових, що дозволить їм окремо резервувати дату весільної церемонії.

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Теги: шлюб Дія

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