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В Україні знову зростає кількість укладених шлюбних договорів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні знову зростає кількість укладених шлюбних договорів
У середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років
фото з відкритих джерел

Наразі на 54 шлюби припадає один шлюбний договір

Понад 2,7 тис. шлюбних договорів оформили українці у 2024 році за даними Міністерства юстиції України. Це на 7% більше, ніж у 2023, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, напередодні повномасштабної війни українці уклали рекордну кількість подружніх контрактів – 4 099. У 2023 році один шлюбний договір припадав на 72 одруження, наразі вже на 54 шлюби припадає один шлюбний договір.

В Україні знову зростає кількість укладених шлюбних договорів фото 1
скриншот: opendatabot.ua

Експертка Таліна Кравцова зазначає, що клієнти наразі активно застосовують шлюбні договори, аби визначити статус майна, яке вони будуть набувати після укладення договору. За її словами, у парах, де один із подружжя іноземець, шлюбний договір – це стандартна практика, адже для більшості іноземців такий крок свідчить про усвідомлений та зважений підхід до планування шлюбних відносин. Втім війна не зменшила попит на шлюбні договори в Україні й серед українців.

Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено минулоріч. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної.

В Україні знову зростає кількість укладених шлюбних договорів фото 2
фото: opendatabot.ua

У середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю.

До слова, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко двічі намагався розлучитися зі своєю дружиною Ганною, але щоразу сам передумував. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка». 

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Теги: війна українці одруження шлюб

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