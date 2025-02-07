В Україні знову зростає кількість укладених шлюбних договорів

У середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років

Наразі на 54 шлюби припадає один шлюбний договір

Понад 2,7 тис. шлюбних договорів оформили українці у 2024 році за даними Міністерства юстиції України. Це на 7% більше, ніж у 2023, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, напередодні повномасштабної війни українці уклали рекордну кількість подружніх контрактів – 4 099. У 2023 році один шлюбний договір припадав на 72 одруження, наразі вже на 54 шлюби припадає один шлюбний договір.

Експертка Таліна Кравцова зазначає, що клієнти наразі активно застосовують шлюбні договори, аби визначити статус майна, яке вони будуть набувати після укладення договору. За її словами, у парах, де один із подружжя іноземець, шлюбний договір – це стандартна практика, адже для більшості іноземців такий крок свідчить про усвідомлений та зважений підхід до планування шлюбних відносин. Втім війна не зменшила попит на шлюбні договори в Україні й серед українців.

Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено минулоріч. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної.

У середньому, 12,5 тис. пар одружувались щомісяця у 2024 році. Це найнижчий показник за останні 10 років.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні виявили псевдоподружжя, яке уклали шлюб з метою незаконного виїзду за межі країни чоловіка. 26-річний киянин уклав шлюб із 42-річною жителькою столиці з інвалідністю.

До слова, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко двічі намагався розлучитися зі своєю дружиною Ганною, але щоразу сам передумував. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Тимур і його команда. Хто облаштував новий капкан для Кличка».