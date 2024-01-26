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Кількість шлюбів та народжених українців. Дані від Мін'юсту за 2023 рік

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кількість шлюбів та народжених українців. Дані від Мін'юсту за 2023 рік
Лідером за народжуваністю та реєстрацією шлюбів був Київ
фото з відкритих джерел

Загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану

Минулого року в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Найбільше дітей народилося у Києві – 19 979, у Львівській області – 16 638 дітей, у Дніпропетровській – 14 433 дітей, Одеській – 13 736 дітей, Київській – 10 820 дітей, Рівненській – 9 542 та Закарпатській – 9 450 дітей.

Також у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюбів. Лідерами за кількістю новостворених сімей були:

  • місто Київ – 21 802;
  • Дніпропетровська область – 18 816;
  • Одеська область – 13 740;
  • Київська область – 11 712;
  • Львівська область – 10 983;
  • Харківська область – 10 977.

Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар – 24 108.

Крім того, за даними Міністерства юстиції України, впродовж 2023 року 9 230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові.

Стало відомо, що соціологи дали прогноз, як може змінитися карта розселення українців після війни.

«Перше, західні території, на які сьогодні і уряд, і бізнес зараз роблять ставку. Проте є такий термін «екологічна ємність території». Я спілкувалася про це з екологами з Академії наук. Їхній висновок: екологічна ємність західного регіону, за винятком Франківщини і Львівщини, вже вичерпана. Це означає, що додатково там практично нічого не можна побудувати», – сказала соціологиня.

Нагадаємо, соцмережі активно обговорювали промову президента.

У новорічну ніч Володимир Зеленський побажав тим, хто вагається, зробити вибір: «Бо знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання: хто я? Зробити вибір: ким я хочу бути? Жертвою чи переможцем? Біженцем чи громадянином?», – наголосив Зеленський.

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Теги: місто демографічна криза діти шлюб

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