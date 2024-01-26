Кількість шлюбів та народжених українців. Дані від Мін'юсту за 2023 рік

Лідером за народжуваністю та реєстрацією шлюбів був Київ

Загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану

Минулого року в Україні народилося 187 387 тисяч маленьких українців. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільше дітей народилося у Києві – 19 979, у Львівській області – 16 638 дітей, у Дніпропетровській – 14 433 дітей, Одеській – 13 736 дітей, Київській – 10 820 дітей, Рівненській – 9 542 та Закарпатській – 9 450 дітей.

Також у 2023 році було зареєстровано 186 051 шлюбів. Лідерами за кількістю новостворених сімей були:

Будь ласка, читайте текст після реклами

місто Київ – 21 802;

Дніпропетровська область – 18 816;

Одеська область – 13 740;

Київська область – 11 712;

Львівська область – 10 983;

Харківська область – 10 977.

Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар – 24 108.

Крім того, за даними Міністерства юстиції України, впродовж 2023 року 9 230 українців змінили своє ім’я, прізвище або по батькові.

Стало відомо, що соціологи дали прогноз, як може змінитися карта розселення українців після війни.

«Перше, західні території, на які сьогодні і уряд, і бізнес зараз роблять ставку. Проте є такий термін «екологічна ємність території». Я спілкувалася про це з екологами з Академії наук. Їхній висновок: екологічна ємність західного регіону, за винятком Франківщини і Львівщини, вже вичерпана. Це означає, що додатково там практично нічого не можна побудувати», – сказала соціологиня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, соцмережі активно обговорювали промову президента.

У новорічну ніч Володимир Зеленський побажав тим, хто вагається, зробити вибір: «Бо знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання: хто я? Зробити вибір: ким я хочу бути? Жертвою чи переможцем? Біженцем чи громадянином?», – наголосив Зеленський.