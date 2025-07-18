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Ветерани ДТЕК зустрілися з Борисом Джонсоном (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ветерани ДТЕК зустрілися з Борисом Джонсоном (фото)
Україна потребує посилення протиповітряної оборони та міжнародної допомоги для відновлення енергетики
фото: dtek.com

Візит ветеранів до Лондону організований ДТЕК в межах партнерства з боксером Олександром Усиком

Українські ветерани, які після служби на фронті повернулися до роботи в ДТЕК, розповіли колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, що країні вкрай потрібні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури, а також обладнання для її відновлення після численних російських атак.

Ветерани, які представляють ДТЕК, «Метінвест» і ініціативу «Серце Сталі», поділилися власним досвідом участі у бойових діях, зокрема під час оборони Маріуполя, а також розповіли про свою нинішню роботу – відновлення електростанцій і мереж, які зазнають постійних пошкоджень від ракет і дронів.

Ветерани ДТЕК зустрілися з Борисом Джонсоном (фото) фото 1

«Урок останніх трьох років полягає в тому, що чим швидше Захід надає зброю, тим краще. Ви воюєте за нас, ви воюєте за свободу – і саме тому ми маємо вас підтримувати. Україна має неймовірний потенціал», – сказав Борис Джонсон.

Ветерани ДТЕК зустрілися з Борисом Джонсоном (фото) фото 2

«Наші енергооб’єкти зазнають ударів знову і знову. Ми встигаємо їх відновлювати, але без належної ППО і технічної підтримки – цього недостатньо. Сьогодні ми захищаємо Україну по-іншому – підтримуючи енергосистему. Але нам потрібна міжнародна підтримка, щоб захистити і систему, і людей, які в ній працюють. Те, що ми робимо – це боротьба за енергетичну незалежність України», – зазначив під час зустрічі Андрій, ветеран і нині шахтар на одному з підприємств ДТЕК.

Візит ветеранів до Лондону організований ДТЕК в межах партнерства з боксером Олександром Усиком напередодні його поєдинку за титул чемпіона світу, який відбудеться в суботу на стадіоні Вемблі.

Партнерство з Усиком є частиною глобальної ініціативи з мобілізації міжнародної допомоги українській енергосистемі.

Від початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура ДТЕК є однією з головних цілей російських атак. У найгірший період 90% потужностей теплової генерації компанії були зруйновані або пошкоджені. Попри постійні обстріли, ДТЕК продовжує відновлювати критичну інфраструктуру – завдяки, зокрема, ветеранам, які повернулися до цивільного життя.

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Теги: Олександр Усик Борис Джонсон ветеран ДТЕК

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