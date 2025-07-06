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Відомий захисник «Азовсталі» одружився

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий Михайло Діанов оголосив про заручини ще 31 грудня 2024 року
фото: Михайло Діанов/Facebook

Михайло Діанов показав, які вони з дружиною обрали обручки

Захисник «Азовсталі», морпіх Михайло Діанов одружився. Як інформує «Главком», радісною новиною ветеран війни поділився у своєму Facebook. Зокрема, 5 липня військовий змінив статус в соціальній мережі. Він вказав, що тепер перебуває у шлюбі з Мирославою. Також Михайло Діанов опублікував фото з весілля. Він одягнув світлий костюм, а його дружина – біле вбрання. Образ вона доповнила ніжним букетом.

«Клявся, божився, що ніколи не одружуся», – пожартував захисник.

Відомий захисник «Азовсталі» одружився фото 1

Також Михайло Діанов показав, які вони з дружиною обрали обручки. Пара віддала перевагу класичній прикрасі. Також у Мирослави на руці обручка, з якою Діанов їй освідчувався.

Для військового цей шлюб стане другим. Раніше він був одружений з жінкою на ім'я Ольга, але ще далекого 2011 року вони розлучилися. У колишнього подружжя є спільна донька.

Відомий захисник «Азовсталі» одружився фото 2

Раніше в розмові з hromadske Діанов розповідав, що з Мирославою вони випадково зустрілися торік восени. Вона працює в обленерго і має сина від першого шлюбу.

За його словами, після полону «йому не щастило на щирі стосунки», адже, мовляв, жінкам був цікавий не він сам, «а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора».

«А з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі», – розповідав Діанов.

Нагадаємо, що захисник «Азовсталі» Михайло Діанов потрапив до російського полону після виходу з «Азовсталі». Ще до того він став відомим завдяки фото, де він усміхається, маючи тяжке поранення руки. У полоні Діанов пробув із травня до 21 вересня 2022 року.

За час неволі поранена рука не зрослася, у ній бракувало 4 сантиметрів кістки. Після повернення військовий пережив ще низку операцій. Однак навіть після відновлення він уже не зможе воювати. Тож натомість чоловік вирішив піти служити в поліцію.

Раніше стало відомо, що Михайло Діанов, захисник «Азовсталі» та морський піхотинець, освідчився коханій.

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Теги: Азовсталь Михайло Діанов весілля ветеран

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