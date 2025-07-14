Українська компанія отримала міжнародну премію у галузі корпоративної соціальної відповідальності

Академія ДТЕК змагалася з більш ніж 500 іншими номінантами в Міжнародній премії CSR Excellence Awards за 2025 рік.

Академію ДТЕК відзначили міжнародною премією The International CSR Excellence Award 2025

Академія ДТЕК стала лауреатом престижної міжнародної премії The International CSR Excellence Award 2025. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Академія ДТЕК, відкритий корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК, отримала престижну міжнародну нагороду Champion CSR Excellence Award 2025 в рамках міжнародної кампанії з пошуку найкращих проєктів з корпоративної соціальної відповідальності від компаній, рад та громад з усього світу за свій проєкт «The Future We Build/ Майбутнє, яке ми будуємо», – йдеться в ньому.

Зазначається, що Академія ДТЕК змагалася з більш ніж 500 іншими номінантами в Міжнародній премії CSR Excellence Awards за 2025 рік.

В повідомленні підкреслили, що журі відзначило 4 напрямки проєкту «Майбутнє, яке ми будуємо». Зокрема, було відзначено програму підтримки ветеранів «Герої поруч», програму з навчання та професійного розвитку жінок «Зміст», програму для управлінців «ESG: Sustainability Leadership Program» та серію просвітницьких матеріалів про енергоефективні рішення SaveEnergy.

«Це визнання – важливий стимул для нас продовжувати шлях, у якому освіта – це підтримка, сила і розвиток для людей у найскладніші часи», – зазначила директорка з управління персоналом ДТЕК, директорка Академії ДТЕК Олена Семич. «Наші проєкти допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя, жінкам – здобути нові професії, а компаніям – впроваджувати стратегії сталого розвитку навіть під час війни. Ми глибоко вдячні організаторам за цю відзнаку і за підтримку місії, яку ми щодня втілюємо в життя».