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Українська компанія отримала міжнародну премію у галузі корпоративної соціальної відповідальності

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Українська компанія отримала міжнародну премію у галузі корпоративної соціальної відповідальності
Академія ДТЕК змагалася з більш ніж 500 іншими номінантами в Міжнародній премії CSR Excellence Awards за 2025 рік.
фото: dtek.com

Академію ДТЕК відзначили міжнародною премією The International CSR Excellence Award 2025

Академія ДТЕК стала лауреатом престижної міжнародної премії The International CSR Excellence Award 2025. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Академія ДТЕК, відкритий корпоративний університет енергетичної компанії ДТЕК, отримала престижну міжнародну нагороду Champion CSR Excellence Award 2025 в рамках міжнародної кампанії з пошуку найкращих проєктів з корпоративної соціальної відповідальності від компаній, рад та громад з усього світу за свій проєкт «The Future We Build/ Майбутнє, яке ми будуємо», – йдеться в ньому.

Зазначається, що Академія ДТЕК змагалася з більш ніж 500 іншими номінантами в Міжнародній премії CSR Excellence Awards за 2025 рік.

В повідомленні підкреслили, що журі відзначило 4 напрямки проєкту «Майбутнє, яке ми будуємо». Зокрема, було відзначено програму підтримки ветеранів «Герої поруч», програму з навчання та професійного розвитку жінок «Зміст», програму для управлінців «ESG: Sustainability Leadership Program» та серію просвітницьких матеріалів про енергоефективні рішення SaveEnergy.

«Це визнання – важливий стимул для нас продовжувати шлях, у якому освіта – це підтримка, сила і розвиток для людей у найскладніші часи», – зазначила директорка з управління персоналом ДТЕК, директорка Академії ДТЕК Олена Семич. «Наші проєкти допомагають ветеранам повернутися до цивільного життя, жінкам – здобути нові професії, а компаніям – впроваджувати стратегії сталого розвитку навіть під час війни. Ми глибоко вдячні організаторам за цю відзнаку і за підтримку місії, яку ми щодня втілюємо в життя».

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Теги: освіта навчання університет ДТЕК

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