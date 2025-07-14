Уряд змінив правила компенсації вартості навчання для дітей ветеранів

Держава повністю компенсуватиме навчання дітям ветеранів, включно з учасниками Революції Гідності

Кабінет Міністрів України вніс зміни до експериментального проєкту та розширив категорії дітей, яким держава компенсуватиме повну вартість навчання. Тепер на таку допомогу можуть розраховувати й діти осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності, а також діти зниклих безвісти та тих, кого позбавили свободи внаслідок збройної агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінветеранів.

Раніше цей проєкт передбачав компенсацію вартості навчання дітям ветеранів, які здобувають освіту за контрактом у закладах фахової передвищої або вищої освіти. Тепер до цієї категорії долучаються:

Діти осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень чи ушкоджень, отриманих під час участі в масових акціях протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року – тобто під час Революції Гідності.

Діти осіб, які мають статус ветерана війни та вважаються зниклими безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Діти осіб, які мають статус ветерана війни та стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

Окрім розширення кола отримувачів, Уряд також запроваджує нові механізми для ефективної реалізації проєкту:

Переважне право на отримання державної допомоги надається здобувачам освіти, які завершують навчання у 2024/2025 навчальному році.

Впроваджується механізм верифікації заявників для ретельної перевірки права на державну допомогу, що забезпечить справедливий розподіл коштів.

Заклади освіти зобов'язані вносити інформацію про належність здобувачів освіти до відповідних категорій у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Це дозволить спростити процеси обліку та перевірки даних.

Нагадаємо, Уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. «Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше як 1 тис. грн, а після ухвалення закону буде складати 7 тис. грн на місяць. Передбачаємо щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить уряд» – каже він.