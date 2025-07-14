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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам домоволодінь після ворожих обстрілів
На Дніпропетровщині з 7 по 13 липня енергетики змогли повернути електропостачання у 56,6 тисяч домівок
фото: dtek.com

Найбільші пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовано на Донеччині, Дніпропетровщині та Київщині

За тиждень енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 139 тисяч родин, чиї оселі були без світла через ворожі обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зокрема, минулого тижня на Донеччині, де так само тривають важкі бої, фахівцям вдалося повернути світло в домівки понад 58,1 тисяч родин місцевих мешканців.

Водночас на Дніпропетровщині з 7 по 13 липня енергетики змогли повернути електропостачання у 56,6 тисяч домівок.

Також минулого тижня потерпала від атак Київщина. Тут енергетикам вдалося повернути світло  у 23,8 тисяч осель.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

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Теги: ДТЕК енергетика обстріл

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