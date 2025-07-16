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Чісора дав пораду Дюбуа перед боєм з Усиком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чісора дав пораду Дюбуа перед боєм з Усиком
Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні.
фото: boxingphotos.pl

Чісора: Усик постійно рухається, неважливо, як ви рухаєтеся, він все одно опиняється в центрі рингу

Колишній претендент на світові титули у надважкій вазі британець Дерек Чісора прокоментував майбутній бій за звання абсолютного чемпіона між українцем Олександром Усиком та іншим британцем Даніелем Дюбуа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на talkSPORT.

«Ти маєш бути шаленішим за нього. Ти маєш хотіти перемоги більше. Ви повинні піти туди, куди ви не хочете йти. Якщо ви готові до цього, можете перемогти. В іншому випадку, якщо ви йтимете врівень, вас нокаутують. Усик постійно рухається. Неважливо, як ви рухаєтеся, він все одно опиняється в центрі рингу. Ви не відштовхнете його до канатів, тому що він піде убік. Чемпіонські раунди найважливіші, 10-й, 11-й та 12-й. Усик забирає ці раунди, а потім весь поєдинок йде до нього», – сказав Чісора.

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Дерек Чісора Олександр Усик бокс Даніель Дюбуа

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