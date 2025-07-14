Усик презентував копію панно Алли Горської «Боривітер» в Лондоні (фото)

«Боривітер» – мозаїчне панно створене 1967 року відомою художницею-монументалісткою та українською дисиденткою

Сьогодні, 14 липня, володар титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик презентував відтворену мозаїку Алли Горської «Боривітер» в Лондоні на Трафальгарській площі. Про це повідомив співвласник маркетплейсу Rozetka Власдислав Чечоткін, передає «Главком».

«Ну що, «Боривітер» у Лондоні! Олександр Усик особисто презентував відтворену мозаїку Алли Горської на Трафальгарській площі. Дякуємо серу Річарду Бренсону за підтримку! Вірю, що «Боривітер» стане голосом українського мистецтва в Україні, і за кордоном. Дякую Фонду Олександра Усика, МЗС України, British-Ukrainian Aid та мерії Лондона за взаємодію. Ми продовжуємо!», – йдеться у повідомленні.

фото: Vladyslav Chechotkin/Facebook

Проєкт підтримав Річард Бренсон, засновник Virgin Group і Virgin Unite фото: Vladyslav Chechotkin/Facebook

Проєкт створено за ініціативи Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, Rozetka, ГО Ukraine-wow.

фото: Vladyslav Chechotkin/Facebook

«Боривітер» – мозаїчне панно створене 1967 року відомою художницею-монументалісткою та українською дисиденткою Аллою Горською. Створено було як елемент декору ресторану «Україна» (у майбутньому – ресторан «Метрополь») на проспекті Миру, 48 у Маріуполі. У 2022 році мозаїка була сильно пошкоджена внаслідок російського вторгнення. Її відновили, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до української культури. Відреставровану мозаїку спочатку представили у Києві, а потім вона вирушила у світове турне, першим пунктом якого стала Велика Британія.

До слова, раніше ексочільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив нове татуювання на руці. Це зображення легендарного панно у Маріуполі.