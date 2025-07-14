Усик презентував копію панно Алли Горської «Боривітер» в Лондоні (фото)
«Боривітер» – мозаїчне панно створене 1967 року відомою художницею-монументалісткою та українською дисиденткою
Сьогодні, 14 липня, володар титулів у надважкій вазі WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик презентував відтворену мозаїку Алли Горської «Боривітер» в Лондоні на Трафальгарській площі. Про це повідомив співвласник маркетплейсу Rozetka Власдислав Чечоткін, передає «Главком».
«Ну що, «Боривітер» у Лондоні! Олександр Усик особисто презентував відтворену мозаїку Алли Горської на Трафальгарській площі. Дякуємо серу Річарду Бренсону за підтримку! Вірю, що «Боривітер» стане голосом українського мистецтва в Україні, і за кордоном. Дякую Фонду Олександра Усика, МЗС України, British-Ukrainian Aid та мерії Лондона за взаємодію. Ми продовжуємо!», – йдеться у повідомленні.
Проєкт створено за ініціативи Фонду Алли Горської та Віктора Зарецького, Rozetka, ГО Ukraine-wow.
До слова, раніше ексочільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив нове татуювання на руці. Це зображення легендарного панно у Маріуполі.
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