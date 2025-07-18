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Мілевський зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мілевський зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа
Мілевський вірить у перемогу Усика
фото: Fb Олександра Усика

Мілевський: Хочеться, щоб Усик швидше його побив, і я пішов спати

Екснападник київського «Динамо» Артем Мілевський вважає, що у Даніеля Дюбуа немає жодного шансу у бою проти українця Олександра Усика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на blik.ua.

«Крім перемоги Усика, я нічого не чекаю. Думаю, Саня покарає британця за його зухвалі слова перед боєм. Хочеться, щоб Усик швидше його побив, і я пішов спати», – заявив Мілевський.

Він спрогнозував, я кому раунді закінчиться поєдинок між Усиком і Дюбуа.

«Думаю, в сьомому або восьмому раунді Дюбуа впаде. Це моя думка, як уболівальника і диванного експерта з боксу (сміється)», – сказав Артем.

Мілевський також обрав найкращого боксера в історії України серед Усика, Ломаченка і братів Кличків: «Я проживаю усвідомлене життя разом з Усиком, ми майже однолітки, тому він мені ближчий, ніж інші. Я – за Саню».

Артем також пофантазував на тему – хто з українських футболістів міг би досягти успіхів у боксі.

«Тарас Михалик. Він не сильно накачаний, але жилавий. В єдиноборствах з ним завжди було важко. Я думаю, якби він комусь пристойно врізав, то опонент би впав (сміється)», – наголосив екснападник київського «Динамо».

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. 

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Дюбуа, своєю чергою, проводитиме другий захист титулу IBF. У вересні 2024 року він у п’ятому раунді нокаутував ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, здобувши третю перемогу поспіль.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Артем Мілевський бокс Даніель Дюбуа Олександр Усик

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