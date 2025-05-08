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Вибачте чи вибачаюся? Мовознавиця розвінчала поширений стилістичний міф

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вибачте чи вибачаюся? Мовознавиця розвінчала поширений стилістичний міф
колаж: glavcom.ua

Васильєва: Неправильність «вибачаюся» – це відомий мовностилістичний міф

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, що поширене уявлення про неправильність слова «вибачаюся» є стилістичним міфом. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Неправильність «вибачаюся» – це відомий мовностилістичний міф. «Я вітаюся», «лаюся» – теж вітаю або лаю самого себе? Однак таке тлумачення релевантне для розрізнення слів «нервувати» і «нервуватися»: нервую когось, а нервуюся сам», – зазначила Ольга Васильєва.

Раніше філологиня Ольга Васильєва пояснила, що від жіночого імені «Олександра» в українській мові утворюються форми «Саня», «Санда», «Леся». А от від чоловічого імені є і «Санько», і «Сашко», і «Шурко», і «Лесь».

Також філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, чи є у слова «груди» однина та яке слово вживати на позначення однієї із грудей.

До слова, Ольга Васильєва розповіла про відродження української термінології в сучасних механізмах термінотворення. У Радянському Союзі, якщо й створювали українські технічні терміни, то шляхом калькування з російської мови. Так виникло, наприклад, словосполучення «нержавіюча сталь». Проте варто пам’ятати, що період розвитку українського термінознавства в СРСР був надзвичайно коротким – лише з 20-х до 30-х років ХХ століття. Після цього майже всіх мовознавців, які працювали над українською технічною термінологією, репресували.

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Теги: мовознавець українська мова Ольга Васильєва

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