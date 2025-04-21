Чому корейська «Хьонде» в Україні стала «Хюндай». Мовознавиця пояснила помилку

Чому передаємо назву машини «Хюндай», якщо корейською звучить «Хьонде»?

Корейську марку автомобіля Hyundai, яка в оригіналі звучить як Хьондé, в Україні помилково називають «Хюндай». Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, чому така вимова є неправильною. Про це йдеться у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Передавання іншомовних назв автомобілів «Хюндай» замість «Хендé», «Поршé» або «Порш» замість «Пóрше», «Бе-Ем-Ве» замість «Бі-Ем-Ві» тощо можна порівняти з просторічною українською лексикою: «дікалон», «калідор», «каклєта», «лісапєта». Спрощення та помилки прочитання просочуються в мову і залишаються в народі», – зауважила Ольга Васильєва.

Мовознавиця зазначила, що багато таких помилок перейшли в українську мову з російської. Вона наголосила, що іншомовні слова слід передавати якомога ближче до оригіналу, але з урахуванням правил української фонетики та морфеміки.

«Наприклад, «Хьондé» (наголос у цьому корейському слові на останньому складі) в українській мові – це «Хендé», бо задньоязикові в нас не бувають мʼякими (так само німецьке Kärcher – це «Керхер»). Але, на жаль, «Хендé» люди сприймають як щось занадто революційне», – пояснила філологиня.

Нагадаємо, «Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Раніше у рубриці «Мовне питання» філологиня пояснила типову помилку українців між «отже» й «відтак». Українці масово плутають значення цього слова зазначає мовознавиця. Також мовознавиця Ольга Васильєва проаналізувала текст пісні Олі Полякової та вияснила, чи існує в українській мові слово «свободний».