Чи є в українській мові слово «кофе»? Мовознавиця вирішила «кофеїнову дилему» української мови
Українська мова запозичила слово «кава» через арабське «ķahva»
«Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».
Нерідко можна почути, що єдино правильно вживати українською слово «кава». Але у чому різниця між «кавою» і «кофе»? У словнику зазначено, що «кофе» є синонімом до «кави». У той же час казати «кофе» неправильно.
Васильєва пояснила, що у багатьох германських і романських мовах слово звучить схоже: англійською – coffee, нідерландською – koffie, німецькою – Kaffee, італійською — caffe, французькою, іспанською та португальською – café. Його коріння в латинському слові coffea, що означає кавове дерево.
Однак українська мова запозичила це слово іншим шляхом – через арабське «ķahva», далі через турецьку і польську, вочевидь, від назви регіону Каффа в Ефіопії, де традиційно вирощували каву. Натомість «кофе» потрапило в словник через російську, яка запозичила його з голландської.
Попри наявність у сучасній мові таких слів, як «кофеїн», а не, скажімо, «кавоїн», саме «кофе» не вважається літературною нормою української мови.
Раніше філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, що «відтак» означає «опісля» / «потім», а не «тому» чи «отже». Вставним не буває і ніколи не відокремлюється.
Васильєва пояснила, що його часто вживають у невідповідному значенні: «Ці кроки та рішення не стільки важкі, скільки вимагають усвідомлення того, чим насправді є університетська автономія, а відтак – політичної волі» (Газета «Львів»). «Відтак» тут неправильно вжите у значенні «а отже».
Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».
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