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Чи є в українській мові слово «кофе»? Мовознавиця вирішила «кофеїнову дилему» української мови

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чи є в українській мові слово «кофе»? Мовознавиця вирішила «кофеїнову дилему» української мови
колаж: glavcom.ua

Українська мова запозичила слово «кава» через арабське «ķahva»

«Кофе» не вважається літературною нормою української мови. Про це заявила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Нерідко можна почути, що єдино правильно вживати українською слово «кава». Але у чому різниця між «кавою» і «кофе»? У словнику зазначено, що «кофе» є синонімом до «кави». У той же час казати «кофе» неправильно.

Васильєва пояснила, що у багатьох германських і романських мовах слово звучить схоже: англійською – coffee, нідерландською – koffie, німецькою – Kaffee, італійською — caffe, французькою, іспанською та португальською – café. Його коріння в латинському слові coffea, що означає кавове дерево.

Однак українська мова запозичила це слово іншим шляхом – через арабське «ķahva», далі через турецьку і польську, вочевидь, від назви регіону Каффа в Ефіопії, де традиційно вирощували каву. Натомість «кофе» потрапило в словник через російську, яка запозичила його з голландської.

Попри наявність у сучасній мові таких слів, як «кофеїн», а не, скажімо, «кавоїн», саме «кофе» не вважається літературною нормою української мови.

Раніше філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, що «відтак» означає «опісля» / «потім», а не «тому» чи «отже». Вставним не буває і ніколи не відокремлюється.

Васильєва пояснила, що його часто вживають у невідповідному значенні: «Ці кроки та рішення не стільки важкі, скільки вимагають усвідомлення того, чим насправді є університетська автономія, а відтак – політичної волі» (Газета «Львів»). «Відтак» тут неправильно вжите у значенні «а отже».

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Теги: українська мова словник Ольга Васильєва

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