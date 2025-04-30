Чому у міністра – міністерка, а в педіатра – педіатриня? Мовознавиця пояснила закономірності творення фемінітивів

Люди плутаються, як саме має будуватися фемінітив, тому що від слова «міністр» утворюється «міністерка», проте від «педіатра» чи «психіатра» утворюється «педіатриня» та «психіатриня» відповідно

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, за яким саме принципом будуються фемінітиви, а також коли варто вживати той чи інший суфікс у фемінітивах.

Люди плутаються, як саме має будуватися фемінітив, тому що від слова «міністр» утворюється «міністерка», проте від «педіатра» чи «психіатра» утворюється «педіатриня» та «психіатриня» відповідно.

«Мовознавиця і авторка «Вебсловника жіночих назв» Олена Синчак на основі аналізу 2000 слів вивела певні закономірності утворення фемінітивів, з якими можна ознайомитися в передмові до її словника. Там, зокрема, сказано, що суфікс -к(а) додаємо також до основ зі збігом приголосних: арбітр – арбітерка, педіатр – педіатерка, міністр – міністерка», – зазначає філологиня.

Вона пояснює, що у другому випадку перед «р» з’являється -е, а наголос зберігається на тому самому складі, що й у маскулінітиві. І якщо з «міністеркою» можна погодитися, то з «педіатеркою» – ні.

«Якщо ви зайдете в лікарські блоги в інстаграмі (їх там багато), то побачите, що всі фахівчині з педіатричної та психіатричної справи, які обирають фемінітив, підписуються «педіатринями» і «психіатринями». Тобто закономірність ламається. Усе через те, що фемінітиви досі творяться, тобто все вирішить час», – відмічає мовознавиця.

Вона додає, що наразі є три варіанти фемінітивів від «мовознавець» («мовознавиця», «мовознавка», «мовознавчиня») і два варіанти від «військовослужбовець» («військовослужбовиця», «військовослужбовка»). В обох випадках перемагає -иц(я), а у випадку з «педіатром» – -ин(я), а не -к(а). У випадку з «міністеркою» слововжиток продиктував цю форму як найбільш часту в ужитку. Саме тому ми її і вживаємо.

Нагадаємо, що Ольга Васильєва вже пояснила, чи є у слова «груди» однина та яке слово вживати на позначення однієї із грудей. Вона зазначає: «Очевидною є проблема нефункціональності та незручності в певних мовних ситуаціях слова «груди».

Раніше фахівчиня Ольга Васильєва пояснила, коли варто писати «день народження» з великої літери, а коли можна обійтися і маленькими. Вона зазначає, що з великої можуть писатися дні народження видатних людей, як-от: День народження Симони де Бовуар, який можуть відзначати феміністки, або ж День народження Луї Брайля, який є важливим для незрячих людей, і подібні. Проте також додає: «День народження вашої рідної або близької людини – це не історичне свято».

Також мовознавиця пояснила, як грамотно вітатися: «Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!». Мовознавиця Ольга Васильєва підкреслює абсурдність твердження про помилковість «Доброго ранку» при правильності «Доброго дня» та «Доброго вечора».