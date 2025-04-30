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Чому у міністра – міністерка, а в педіатра – педіатриня? Мовознавиця пояснила закономірності творення фемінітивів

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Чому у міністра – міністерка, а в педіатра – педіатриня? Мовознавиця пояснила закономірності творення фемінітивів
колаж: glavcom.ua

Люди плутаються, як саме має будуватися фемінітив, тому що від слова «міністр» утворюється «міністерка», проте від «педіатра» чи «психіатра» утворюється «педіатриня» та «психіатриня» відповідно

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, за яким саме принципом будуються фемінітиви, а також коли варто вживати той чи інший суфікс у фемінітивах.

Люди плутаються, як саме має будуватися фемінітив, тому що від слова «міністр» утворюється «міністерка», проте від «педіатра» чи «психіатра» утворюється «педіатриня» та «психіатриня» відповідно.

«Мовознавиця і авторка «Вебсловника жіночих назв» Олена Синчак на основі аналізу 2000 слів вивела певні закономірності утворення фемінітивів, з якими можна ознайомитися в передмові до її словника. Там, зокрема, сказано, що суфікс -к(а) додаємо також до основ зі збігом приголосних: арбітр – арбітерка, педіатр – педіатерка, міністр – міністерка», – зазначає філологиня.

Вона пояснює, що у другому випадку перед «р» з’являється -е, а наголос зберігається на тому самому складі, що й у маскулінітиві. І якщо з «міністеркою» можна погодитися, то з «педіатеркою» – ні.

«Якщо ви зайдете в лікарські блоги в інстаграмі (їх там багато), то побачите, що всі фахівчині з педіатричної та психіатричної справи, які обирають фемінітив, підписуються «педіатринями» і «психіатринями». Тобто закономірність ламається. Усе через те, що фемінітиви досі творяться, тобто все вирішить час», – відмічає мовознавиця.

Вона додає, що наразі є три варіанти фемінітивів від «мовознавець» («мовознавиця», «мовознавка», «мовознавчиня») і два варіанти від «військовослужбовець» («військовослужбовиця», «військовослужбовка»). В обох випадках перемагає -иц(я), а у випадку з «педіатром» – -ин(я), а не -к(а). У випадку з «міністеркою» слововжиток продиктував цю форму як найбільш часту в ужитку. Саме тому ми її і вживаємо.

Нагадаємо, що Ольга Васильєва вже пояснила, чи є у слова «груди» однина та яке слово вживати на позначення однієї із грудей. Вона зазначає: «Очевидною є проблема нефункціональності та незручності в певних мовних ситуаціях слова «груди».

Раніше фахівчиня Ольга Васильєва пояснила, коли варто писати «день народження» з великої літери, а коли можна обійтися і маленькими. Вона зазначає, що з великої можуть писатися дні народження видатних людей, як-от: День народження Симони де Бовуар, який можуть відзначати феміністки, або ж День народження Луї Брайля, який є важливим для незрячих людей, і подібні. Проте також додає: «День народження вашої рідної або близької людини – це не історичне свято».

Також мовознавиця пояснила, як грамотно вітатися: «Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!». Мовознавиця Ольга Васильєва підкреслює абсурдність твердження про помилковість «Доброго ранку» при правильності «Доброго дня» та «Доброго вечора».

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Теги: мовознавець Ольга Васильєва українська мова

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