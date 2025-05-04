Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці

Васильєва: Головне – не називати Шурою чоловіка. Як і Сашею.

Від жіночого імені «Олександра» в українській мові утворюються форми «Саня», «Санда», «Леся». А от від чоловічого імені є і «Санько», і «Сашко», і «Шурко», і «Лесь». Це пояснила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Вона зазначила, що всі ці форми фіксує довідник професора Любомира Белея «Імʼя дитини в українській родині».

«Важко сказати, звідки в чоловічих двох формах узялося «ш», але українське закінчення -ко нівелює будь-яке російське звучання. Це закінчення зафіксоване ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко (у російській мові немає). А якщо «Сашко» не можна вживати, бо це від російського «Саша», тоді й народні «Олешко» / «Олешки» не можна, бо від «Олеша». Звісно, це не так», – розповіла мовознавиця.

Форма імені «Шура», як і «Нюра» (Ганна), вживається в російській мові. Однак, філологиня запевнила, що Всеволод Нестайко узяв пару імен Шурко і Шура для свого твору.

Та додає, що головне – не називати Шурою чоловіка. Як і Сашею.

Філологиня Ольга Васильєва також нагадала, що білоруські та російські імена за традицією не варто транслітерувати, а лише передавати українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана.

Васильєва пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються (наприклад, Анджей Дуда), російські імена потрібно передавати на український лад, як от Дмитро Мєдвєдєв.

Варто зазначити, що «Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».