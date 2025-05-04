Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці
колаж: glavcom.ua

Васильєва: Головне – не називати Шурою чоловіка. Як і Сашею.

Від жіночого імені «Олександра» в українській мові утворюються форми «Саня», «Санда», «Леся». А от від чоловічого імені є і «Санько», і «Сашко», і «Шурко», і «Лесь». Це пояснила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Вона зазначила, що всі ці форми фіксує довідник професора Любомира Белея «Імʼя дитини в українській родині».

«Важко сказати, звідки в чоловічих двох формах узялося «ш», але українське закінчення -ко нівелює будь-яке російське звучання. Це закінчення зафіксоване ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко (у російській мові немає). А якщо «Сашко» не можна вживати, бо це від російського «Саша», тоді й народні «Олешко» / «Олешки» не можна, бо від «Олеша». Звісно, це не так», – розповіла мовознавиця.

Форма імені «Шура», як і «Нюра» (Ганна), вживається в російській мові. Однак, філологиня запевнила, що Всеволод Нестайко узяв пару імен Шурко і Шура для свого твору.

Та додає, що головне – не називати Шурою чоловіка. Як і Сашею.

Філологиня Ольга Васильєва також нагадала, що білоруські та російські імена за традицією не варто транслітерувати, а лише передавати українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана. 

Васильєва пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються (наприклад, Анджей Дуда), російські імена потрібно передавати на український лад, як от Дмитро Мєдвєдєв.

Варто зазначити, що «Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Читайте також:

Теги: Ольга Васильєва мова українська мова правила мовознавець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи є у слова «груди» однина? Відповідь філологині
Чи є у слова «груди» однина? Відповідь філологині
1 травня, 17:09
Серед запропонованих варіантів найпопулярнішим став – що дітей бити не можна
Марцінків запитав жителів Івано-Франківська, чи можна бити дітей за російську мову
29 квiтня, 21:36
Київський салон Nomade Studiо втрапив у мовний скандал
Столичний салон краси звільнив працівницю за відмову обслуговувати українською
28 квiтня, 09:14
Васильєва підкреслила важливість ретельного опрацювання словників
«Яєчками» по «штукатурці». Відома філологиня рознесла вщент колегу, який оголосив фемінітиви необов'язковими
23 квiтня, 21:48
Комаров почав знову робити російськомовні випуски «Світу навиворіт»
Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову
16 квiтня, 12:03
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
Як грамотно завершувати лист? Мовознавиця пояснила, який розділовий знак потрібно ставити після «З повагою…»
15 квiтня, 23:20
Федоров планує зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн»
Федоров анонсував «революцію» в іспитах на водійське посвідчення
12 квiтня, 17:20
Знамента зачіска Трампа потребує особливого догляду
Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ
10 квiтня, 20:25
Ольга Васильєва: Правильно і в Кременчуці, і в Кременчуку
Як називати жителів Запоріжжя, Кривого Рогу і Кременчука? Мовознавиця назвала правильні варіанти
7 квiтня, 12:04

Суспільство

Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці
Як українською правильно скорочено називати Олександрів? Пояснення мовонознавиці
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії
На Черкащині родина побудувала грушевий бізнес
На Черкащині родина побудувала грушевий бізнес
З понеділка Україну накриє холодний фронт
З понеділка Україну накриє холодний фронт
Брав участь у найзапекліших боях з окупантами. Згадаймо Григорія Шквиренка
Брав участь у найзапекліших боях з окупантами. Згадаймо Григорія Шквиренка
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Черкаська ОВА відзвітувала за 2024-2025 роки
Скільки парафій Московської церкви перейшли до ПЦУ? Черкаська ОВА відзвітувала за 2024-2025 роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 травня: ситуація на фронті
176K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 травня 2025
56K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
23K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
14K
Прогноз магнітних бур на 4-6 травня: якою буде сонячна активність

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала годину
Вчора, 01:23
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua