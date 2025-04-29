Марцінків запитав жителів Івано-Франківська, чи можна бити дітей за російську мову

Серед запропонованих варіантів найпопулярнішим став – що дітей бити не можна

Раніше артист Богдан Бенюк заявив, що російську мову в дітей можна викорінити за допомогою різки

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував у соцмережах незвичне опитування. У ньому він поцікавився у підписників, чи можна бити дітей за спілкування російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера у соцмережах.

Марцінків навів слова екснардепа та народного артиста Богдана Бенюка. В нещодавньому інтервʼю той заявив, що побиття дітей різкою начебто може виховати в них «гордість за свою мову».

Серед запропонованих варіантів найпопулярнішим став – що дітей бити не можна. На другому місці опинився «Гордість за мову виховується власним прикладом», на третьому – «Лупцювати треба батьків, бо не гідно навчили».

В опитуванні міського голови взяли участь майже чотири тисячі осіб.

Марцінків поцікавився у підписників, чи можна бити дітей за спілкування російською мовою скріншот

Раніше народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі.

«Воюємо, перемагаємо. Воюємо всі, всіма способами. І люто ненавидимо того к*ц*па, де б він не був. Навіть поруч з вами, як чуєте російську мову, зразу звертайте увагу. Відразу. І то різко говоріть, не зліться, бо вас не вистачить інфаркт заробити. Як вони вам щось відповідають, плюньте їм в лице, і все», – заявив Бенюк.

Бенюк підкреслив, що треба звертати увагу на патріотичне виховання дошкільнят, школярів та студентів. Українців, яким вже понад 70 років, важко в чомусь переконати. Народний артист підкреслив, що учні і вчителі повинні говорити українською мовою протягом усього часу перебування в школі.

«Треба не пропустити момент навчання. І ми робимо велику лажу. Бо якою мовою говорять викладачі в школах, яка мова в школах, в Києві, яка мова після перерви, як дотримується (мовне законодавство, – «Главком»)»? Ми ж на це увагу також не звертаємо», – сказав він.

На думку Бенюка, якщо бити дітей, в них з’явиться гордість за українську мову.

«Береш прут. І по ср*ці прутом, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова… Воюй із ними, бийся з ними, прутом бий, пляшкою з-під води по голові бий старших», – заявив Бенюк.

До слова, в Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах – у 2023 році їх було 52%, а зараз – 58%. Водночас з 42% до 38% стало менше тих, хто вважає, що російську мову варто вивчати в школах.