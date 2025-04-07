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Як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»? Мовознавиця пояснила різницю між цими словами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»? Мовознавиця пояснила різницю між цими словами
Мовознавиця пояснила, як відмінювати «метро», «ситро» і «кіно»
колаж: glavcom.ua

За традицією відмінюємо тільки три слова іншомовного походження, які закінчуються на «о»

За чинним українським правописом іменники іншомовного походження на -о, такі як «метро» і «кіно», не відмінюються. Натомість за традицією відмінюються лише три слова: «вино», «пальто» і «ситро». Про це нагадала філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

«Згідно з §140 чинного правопису іменники іншомовного походження на -о не відмінюємо: бюро, депо, жабо, євро, казино, какао, кредо, кіно, лото, маестро, метро, радіо, ретро, кімоно та ін. За традицією відмінюємо тільки три слова: вино, пальто, ситро», – пояснила мовознавиця.

Філологиня зазначила, що Ірина Фаріон у своїй книзі «Правопис – корсет мови» наводить відмінювання слово «Торонто» у мові діаспорних українців. Однак ця норма у чинному правописі не закріплена.

«У своїй книзі «Правопис – корсет мови» Ірина Фаріон слушно зауважує, що кожна мова сильна тим, як вона пристосовує чужу форму до своїх законів, і наводить приклад відмінювання у діаспорних українців слова Торонто: у Торонті, Торонтом, до Торонта, тому, на її думку, треба відмінювати і метро, і кіно. Тієї самої думки був і професор Вихованець. Але, на жаль, у правописі цієї норми не закріплено», – зазначила Васильєва.

Нагадаємо, філологиня пояснила, як правильно писати назви сайтів, соцмереж та месенджерів українською мовою.

Раніше Ольга Васильєва пояснила, як правильно писати «Сектор Гази» чи «Сектор Газа». Згідно з Інститутом української мови, який подає слово «сектор» з великої літери як частину топоніма і відмінює слово «Газа», правильним варіантом є Сектор Гази.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

До слова, мовознавиця зауважила, що не всі запозичені слова потребують заміни. Наприклад, легко замінити «фідбек» на «зворотний зв’язок», але от із «лайфгаком» складніше.

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Теги: Ольга Васильєва мовознавець українська мова

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