Чи є у слова «груди» однина? Відповідь філологині

Васильєва: «Очевидною є проблема нефункціональності та незручності в певних мовних ситуаціях слова «груди»

Філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання» пояснила, чи є у слова «груди» однина та яке слово вживати на позначення однієї із грудей.

Людей вводить у ступор, коли треба виразити слово «груди» в однині. Зазвичай вдаються до кальки з російської або ж самостійну спробу підлаштувати це слово під власні потреби.

«Слово «грудь» в однині у тлумачному словнику марковане як розмовне. Професорка Катерина Городенська пише: «Не забуваймо своїх, уживаних віками словосполук і використовуймо їх залежно від ситуації: в офіційній – вигодовувати, годувати дитину (немовля) грудьми, у неофіційній – давати (дати) дитині цицьку (цицю)», – говорить мовознавиця.

Натомість професорка Катерина Городенська не дає відповіді на питання, як в офіційній мові правильно вказати на конкретно праву чи ліву грудь: «Очевидною є проблема нефункціональності та незручності в певних мовних ситуаціях слова «груди».

Філологиня наводить до прикладу жінку, яка звертається до лікаря з такою проблемою: дитина прикладається тільки до лівої груді. Вона не може ж сказати «до лівої з грудей», бо це створення труднощів на рівному місці, а отже, є потреба в демаркуванні слова «грудь» як розмовного.

Нагадаємо, що фахівчиня Ольга Васильєва пояснила, коли варто писати «день народження» з великої літери, а коли можна обійтися і маленькими. Вона зазначає, що з великої можуть писатися дні народження видатних людей, як-от: День народження Симони де Бовуар, який можуть відзначати феміністки, або ж День народження Луї Брайля, який є важливим для незрячих людей, і подібні. Проте також додає: «День народження вашої рідної або близької людини – це не історичне свято».

Раніше мовознавиця пояснила, як грамотно вітатися: «Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!». Мовознавиця Ольга Васильєва підкреслює абсурдність твердження про помилковість «Доброго ранку» при правильності «Доброго дня» та «Доброго вечора».

До слова мовознавиця Ольга Васильєва нещодавно висловила жорстку критику щодо сюжету телеканалу «1+1», у якому висвітлювалася тема фемінітивів. На думку мовознавиці, експертна оцінка її колеги Олександра Авраменка продемонструвала непрофесійний підхід до цієї тематики.