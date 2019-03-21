Вибори - 2019: Національний екзит-пол проведуть три соціологічні центри



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За даними останніх опитувань, вийти до другого туру найвищі шанси мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко

Фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та Центр Разумкова проведуть опитування на виході з дільниць 31 березня

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова оголосили 21 березня про старт проекту «Національний екзит-пол 2019». Про це на прес-конференції повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

«Консорціум у складі вищезгаданих організацій проведе 31 березня, у день виборів президента України, опитування на виході з виборчих дільниць. Головна мета проекту – забезпечити ефективний громадський контроль за чесністю виборів. Реалізація проекту проходитиме під контролем Наглядової ради, до якої увійшли лідери громадських організацій, провідні українські журналісти та експерти», – ідеться в повідомленні.

31 березня ці соціологи планують провести три прес-конференції, де розкажуть про перебіг процесу опитування респондентів на виході з виборчих дільниць (о 14:00), повідомлять перші результати опитування (після 20:00 на прес-конференції, що розпочнеться о 19:45) і вкажуть оновлені дані своєї роботи (о 23:00).

Як зазначила Бекешкіна, екзит-пол - неодмінний компонент будь-яких демократичних виборів. «Водночас, в Україні це ще й додатковий фактор контролю за їх проведенням, оскільки майже 70% респондентів не вірять, що вибори в Україні будуть чесними», - заявила соціолог.

Бекешкіна поінформувала, що це вже 15-й екзит-пол, який «Демініціативи» проводять на виході з виборчих дільниць, починаючи з 1998 року.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року. За даними останніх опитувань, вийти до другого туру найвищі шанси мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

На позачергових виборах президента, що відбулися 25 травня 2014 року, у першому турі виборів переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. Дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.