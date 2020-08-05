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    У світі

    Сейсмологи: вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5

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    Відлуння вибуху в Лівані були чутні на Кіпрі - Сейсмологи: вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5
    Відлуння вибуху в Лівані були чутні на Кіпрі

    У результаті надзвичайної події стався «величезний викид енергії»

    Йорданські сейсмологи вибух у порту Бейрута за потужністю порівняли із землетрусом силою 4,5 бала.

    Про це повідомило видання Al Ghad.

    «Йорданська сейсмологічна обсерваторія при міністерстві енергетики та мінеральних ресурсів королівства зареєструвала вибух у бейрутському порту, який за сейсмічною потужністю еквівалентний силі 4,5 за шкалою Ріхтера», – зазначено в повідомленні.

    У результаті надзвичайної події стався «величезний викид енергії», заявив керівник обсерваторії Махмуда аль-Каріюті.

    Нагадаємо, у МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані.

    Як відомо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті. 

    Також президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео

    Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Серед загиблих – генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар'ян.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    5 серпня у Лівані оголошено день загальнонаціональної жалоби.

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