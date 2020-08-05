Сейсмологи: вибух у Бейруті еквівалентний силі землетрусу магнітудою 4,5
У результаті надзвичайної події стався «величезний викид енергії»
Йорданські сейсмологи вибух у порту Бейрута за потужністю порівняли із землетрусом силою 4,5 бала.
Про це повідомило видання Al Ghad.
«Йорданська сейсмологічна обсерваторія при міністерстві енергетики та мінеральних ресурсів королівства зареєструвала вибух у бейрутському порту, який за сейсмічною потужністю еквівалентний силі 4,5 за шкалою Ріхтера», – зазначено в повідомленні.
У результаті надзвичайної події стався «величезний викид енергії», заявив керівник обсерваторії Махмуда аль-Каріюті.
Нагадаємо, у МЗС немає інформації про постраждалих українців під час вибуху в Лівані.
Як відомо, посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.
Також президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео
Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.
Серед загиблих – генеральний секретар партії «Аль-Катаїб» Назар Наджар'ян.
Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
5 серпня у Лівані оголошено день загальнонаціональної жалоби.