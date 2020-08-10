Вибух у Бейруті: посольство України у Лівані створило фонд для допомоги постраждалим



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Для отримання матеріальної допомоги потрібно мати довідку про руйнування від Мухтара, свій паспорт та паспорти дітей, - посол

Посольство допомагає ліками і продуктами харчуванням всім, хто цього потребує, - Осташ

Українське посольство у Лівані повідомило, що надає допомогу ліками і продуктами харчування всім, хто до них звертається. Про це написав посол України в Лівані Ігор Осташ на своїй сторінці у Facebook.

Посол зазначив, що у Бейруті вони також підтримують ліванських волонтерів, які розчищають завали в центрі міста.

«Ми переживаємо разом велику трагедію. Колектив Посольства сприймає її як нашу спільну біду. Круглодобово працює гаряча лінія 009615921668», - наголосив Осташ.

Також дипломат звернув увагу на те, що «для отримання матеріальної допомоги потрібно мати довідку про руйнування від Мухтара, свій паспорт та паспорти дітей».

«Ми створили навіть свій внутрішній фонд для допомоги постраждалим. Працівники посольства створили кризову групу й самі розвозять необхідні речі постраждалим», - написав посол.

Осташ поінформував, що у посольстві також можна отримати необхідну психологічну допомогу. «Телефон психолога +961 71 772 215. Давайте підтримувати один одного, давайте будемо солідарними!», - написав український дипломат.

Як повідомлялося, Червоний Хрест направить Лівану 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Загалом, серед загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

Як писав вже «Главком», три десятки українців у Бейруті просять про допомогу.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.