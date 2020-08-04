Глава служби безпеки Лівану назвав нову версію вибуху в Бейруті
На одному з портових складів зберігалися конфісковані кілька років 2,7 тисячі тонн нітрату
Причиною вибуху в порту ліванського Бейрута стали вибухові речовини, які там зберігалися.
Таку нову версію подій озвучив глава служби безпеки Лівану генерал Аббас Ібрагім, пише Al Jazeera.
Генерал відвідав місце вибуху і повідомив журналістам, що на одному з портових складів зберігалися конфісковані кілька років тому речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За інформацією Telegram-каналу Lebanese news, мова йде про 2,7 тисячі тонн нітрату, конфіскованого в 2013 році.
Раніше повідомлялося, що в порту Бейрута вибухнуло судно з піротехнікою.
#BREAKING - INSANE CCTV footage from an office in #Beirut, #Lebanon during the MASSIVE explosion. pic.twitter.com/yVpUppaawH— SV News (@SVNewsAlerts) August 4, 2020
Як відомо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух. У результаті загинули щонайменше 10 осіб, сотні постраждали.