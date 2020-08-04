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    У світі

    Глава служби безпеки Лівану назвав нову версію вибуху в Бейруті

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    Пожежники на місці вибуху&nbsp;в порту ліванського Бейрута - Глава служби безпеки Лівану назвав нову версію вибуху в Бейруті
    Пожежники на місці вибуху в порту ліванського Бейрута

    На одному з портових складів зберігалися конфісковані кілька років 2,7 тисячі тонн нітрату

    Причиною вибуху в порту ліванського Бейрута стали вибухові речовини, які там зберігалися.

    Таку нову версію подій озвучив глава служби безпеки Лівану генерал Аббас Ібрагім, пише Al Jazeera.

    Генерал відвідав місце вибуху і повідомив журналістам, що на одному з портових складів зберігалися конфісковані кілька років тому речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За інформацією Telegram-каналу Lebanese news, мова йде про 2,7 тисячі тонн нітрату, конфіскованого в 2013 році.

    Раніше повідомлялося, що в порту Бейрута вибухнуло судно з піротехнікою.

    Як відомо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибухУ результаті загинули щонайменше 10 осіб, сотні постраждали.

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