Глава служби безпеки Лівану назвав нову версію вибуху в Бейруті

Причиною вибуху в порту ліванського Бейрута стали вибухові речовини, які там зберігалися.

Таку нову версію подій озвучив глава служби безпеки Лівану генерал Аббас Ібрагім, пише Al Jazeera.

Генерал відвідав місце вибуху і повідомив журналістам, що на одному з портових складів зберігалися конфісковані кілька років тому речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За інформацією Telegram-каналу Lebanese news, мова йде про 2,7 тисячі тонн нітрату, конфіскованого в 2013 році.

Раніше повідомлялося, що в порту Бейрута вибухнуло судно з піротехнікою.

#BREAKING - INSANE CCTV footage from an office in #Beirut, #Lebanon during the MASSIVE explosion. pic.twitter.com/yVpUppaawH