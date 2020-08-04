Жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті



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Черех потужний вибух у Лівані, багато жителів Кіпру почули гуркіт, у будівлях почали трястися вікна

Кіпр розташований за 200 кілометрів від ліванської столиці

Жителі Кіпру відчули потужний вибух, який прогримів у порту Бейрута. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Кіпр розташований за 200 кілометрів від ліванської столиці.

Вибух відчули жителі Нікосії та передмість, в районах Лімассола, а також на гірському масиві Троодос.

Зазначається, що багато жителів острова почули гуркіт, почали трястися вікна в будинках.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

Huge explosion in Beirut pic.twitter.com/oJfFkwutEI — Rana M. Harbi (@RanaHarbi) August 4, 2020

За попередньою інформацією, вибух стався через пожежу на складі для петард. У результаті загинули щонайменше десять осіб, сотні постраждали.