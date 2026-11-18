У Харкові завдяки спеціалізованій системі відеоспостереження місце влучання після вибуху тепер можуть визначити приблизно за 30 секунд. Раніше на це могло знадобитися до п’яти хвилин. Після отримання інформації міські служби вирушають на місце та координують свої дії через Ситуаційний центр. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Раніше після вибуху нам могло знадобитися до п’яти хвилин, щоб точно визначити місце влучання. Сьогодні завдяки спеціалізованій системі відеоспостереження ми можемо зробити це приблизно за 30 секунд. Інформація одразу надходить відповідним службам, і вони вирушають на місце. Наші міські служби сьогодні здатні прибути туди вже за п’ять-шість хвилин», – розповів Терехов.

За словами мера, після прибуття служб їхні завдання залежать від характеру руйнувань. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи, медики допомагають постраждалим, а поліція стежить за безпекою.

Комунальники перекривають пошкоджені мережі, розчищають проїзди, допомагають розбирати завали та ліквідовують аварійні ситуації. Ситуаційний центр координує роботу всіх залучених служб, за потреби направляє додаткову техніку та працівників. Для оперативного зв’язку використовують спеціальні радіостанції. Це дає змогу швидко передавати попередження, зокрема про загрозу повторних ударів, наголосив Терехов.

Ситуаційний центр у Харкові створили 26 січня 2024 року рішенням міської ради. Навесні того ж року він почав повноцінно працювати. Центр цілодобово відстежує повітряні загрози та координує дії міських служб під час обстрілів.

Міський голова також пояснив, чому Харківський досвід організації цивільного захисту може бути корисним для інших українських громад. Водночас він зауважив, що не хотів би порівнювати міста за принципом, хто краще реагує на обстріли.

«Я б не хотів порівнювати Харків з іншими українськими містами в категоріях, хто працює краще, а хто – гірше. Кожна громада сьогодні має свої виклики, свої можливості, і всюди є люди, які роблять неймовірні речі, щоб захистити інших. Але Харків через своє географічне розташування та інтенсивність обстрілів був змушений значно швидше знаходити нові рішення. І сьогодні ми маємо досвід, який справді може бути корисним для всієї країни», – зазначив мер.

За словами Терехова, система цивільного захисту міста не обмежується роботою Ситуаційного центру. Вона також передбачає облаштування укриттів, створення резервів необхідного обладнання та матеріалів, автономне енергоживлення, підготовку фахівців і регулярні навчання.

«Усе, що дозволяє місту не розгубитися в критичний момент, а діяти за відпрацьованим заздалегідь планом», – пояснив Терехов.

Варто зазначити, що Харків розташований приблизно за 30 км від російського кордону, тому місто перебуває під постійною загрозою російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення РФ обстрілює житлові квартали, енергетичну, транспортну та іншу цивільну інфраструктуру Харкова. Для ударів російські війська застосовують ракети, ударні безпілотники, керовані авіабомби та інші види озброєння.