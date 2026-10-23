Удар по РФ знищив цех заводу «Протон», який виробляє компоненти для ракет (фото)

Після ракетної атаки на підприємстві обвалилися верхні поверхи, дах і фасадні конструкції будівлі

У російському місті Орел після ракетного удару по заводу «Протон» повністю зруйновано щонайменше один виробничий цех. У будівлі обвалилися верхні поверхи, покрівля та фасадні конструкції. Відповідні кадри публікують очевидці, пише «Главком».

На фото видно, що фасад будівлі зазнав значних ушкоджень, всередині заводу також спостерігаються масштабні руйнування. Російські змі повідомляють, що обвалилося декілька поверхів конструкції будівлі.

Наслідки удару по заводу фото: Exilenova+

Зазначимо, що 23 жовтня в Орлі пролунали вибухи, після яких над містом здійнявся густий чорний дим. Під ударом опинилося підприємство «Протон», яке виробляє електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За попередніми даними, по заводу могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow.

Раніше місцеві жителі повідомляли щонайменше про чотири вибухи. Після атаки на місці працювали екстрені служби. Офіційна інформація про кількість постраждалих і остаточні масштаби руйнувань не була підтверджена.

Підприємство спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів, світлодіодів та електронних компонентів. За даними українських джерел, його продукція використовується у російському військово-промисловому комплексі, зокрема під час виробництва ракет «Іскандер-М», авіаційних ракет С-71 «Ковер» і зенітних комплексів «Панцир-С1».

Ураження виробничих потужностей такого підприємства потенційно може вплинути на постачання електронних компонентів для російського озброєння.