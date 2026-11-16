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Президент США прокоментував обмеження роботи Starshield в Україні (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент США прокоментував обмеження роботи Starshield в Україні (відео)
фото: Генштаб

12 листопада Зеленський заявив про проблеми в роботі системи Starshield над територією України

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про чергове обмеження роботи Starshield для України. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, пише «Главком».

Журналіст запитав лідера США, чому Starshield знову обмежено в Україні. Він відповів: «Я не знаю, чи це так, я про це не чув. Я про це не чув».

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив про проблеми в роботі системи Starshield над територією України. За його словами, українські підрозділи фіксують значні збої вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

До слова, Європейська комісія закликала терміново відновити роботу американської супутникової системи Starshield на тлі повідомлень про перебої зі зв'язком в Україні.

Як повідомлялося, американський конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Політик заявив, що відповідальність за це рішення може лежати на адміністрації США або Ілону Маску, а його наслідки допомагають російському диктатору Володимиру Путіну.

Зауважимо, російські війська скористалися обмеженнями роботи супутникової системи Starshield, які ускладнюють застосування українських дронів-перехоплювачів, під час атак на енергетичну інфраструктуру України. У ніч проти 15 листопада та вранці окупанти завдали ударів по електропідстанціях у кількох областях, зокрема на Київщині.

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Теги: Starlink Дональд Трамп війна

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