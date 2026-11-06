Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пішов на війну у 19 років. Згадаймо Іллю Тітовського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Пішов на війну у 19 років. Згадаймо Іллю Тітовського
За життя захисника нагородили відзнакою «За оборону України», а посмертно – орденом «За мужність» III ступеня
колаж: glavcom.ua

Воїн захищав Батьківщину в складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Іллю Тітовського.

Молодший сержант Ілля Тітовськой на позивний Галичина родоз із Запоріжжя. На початку повномасштабного російського вторгнення мешкав у Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Ілля Тітовськой народився 5 листопада 2002 року в Запоріжжі. В останні роки жив у селі Біленьке Запорізького району. З дитинства займався різними видами спорту та цікавився радіомоделюванням. Також складав пісні й вірші, міксував музику, знімав відео. Мав багато друзів, був душею компанії. Часто жартував і сміявся.

У 2021 році закінчив Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти, де опанував фах кранівника. Згодом поїхав до Польщі, де й зустрів початок повномасштабного вторгнення.

«У квітні 2022 року брат повернувся до України: 19-річний Ілля просто з автобуса пішов записуватися до Збройних Сил України. Він служив разом із батьком Ігорем Олександровичем. Батька за станом здоровʼя згодом звільнили від служби, а Ілля продовжив свій шлях», – розповіла рідна сестра Дарія Сиволап.

Ілля захищав Батьківщину в складі 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Служив мінометником і командиром відділення. Мав псевдо Галичина.

Ілля Тітовськой служив мінометником і командиром відділення, мав псевдо Галичина
Ілля Тітовськой служив мінометником і командиром відділення, мав псевдо Галичина
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

«Наш хлопчик був надзвичайно світлою та веселою людиною. Чудовим та люблячим сином, братом, онуком. Відважним воїном та надійним побратимом. Він мав шалені плани на життя та мріяв створити власну родину. Він пішов на війну у 19 років – вже там він дорослішав та мужнів. Хотів будувати кар'єру військового. Але, на жаль, його плани та мрії залишилися нездійсненними», – написала сестра.

Ілля Тітовськой поліг 9 січня 2025 року біля села Леонідівка Бахмутського району Донеччини внаслідок влучання ворожого снаряда. Воїнові навіки 22.

За життя захисника нагородили відзнакою «За оборону України», а посмертно – орденом «За мужність» III ступеня.

Поховали оборонця на Алеї Героїв у Запоріжжі. У нього залишилися мама, дві сестри, бабусі та дідусі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальне фото дев'ятьох західних лідерів. Білий дім, Вашингтон, США, 18 серпня 2025 року
Пора дорослішати: який урок Україна має винести з гри великих держав
20 жовтня, 13:03
Драпатий затвердив нові правила роботи ТЦК
В Україні почалася толерантна мобілізація. Все, що треба знати про нові правила
31 жовтня, 10:30
Під час останнього слова жінка назвала свої дії помилкою та заперечила, що мала намір підтримувати війну Росії проти України
У Латвії жінку засуджено до шести років за донат армії РФ
7 жовтня, 21:41
Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля
Дизель замість миру. Трамп перед виборами розрахувався Україною Тема дня
10 жовтня, 17:00
Путін і Зеленський. Зручний диктатор і незручний президент. Чого насправді вимагають від України
Сьогодні у президента України важка доля – бути незручним
17 жовтня, 21:07
Слова Трампа допускають можливість його поїздки до України
Трамп і перша леді США прокоментували можливий візит до України
25 жовтня, 00:15
Військові аташе понад 20 країн побачили нові підходи до підготовки ЗСУ
Україна продемонструвала військовим аташе систему підготовки до сучасної війни
26 жовтня, 19:21
Зеленський: До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ
Зеленський відповів на питання, чому Україна припинила бити по російських НПЗ
28 жовтня, 10:38
За словами Зеленського, відновлювальні роботи ускладнюються постійними російськими обстрілами
Атака на енергетику. Президент повідомив про нову тактику ударів РФ
2 листопада, 21:40

Суспільство

Пішов на війну у 19 років. Згадаймо Іллю Тітовського
Пішов на війну у 19 років. Згадаймо Іллю Тітовського
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чому ситуація зі світлом в Україні ускладнилася? Роз'яснення ДТЕК
Чому ситуація зі світлом в Україні ускладнилася? Роз'яснення ДТЕК
Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у брендовому образі: яка ціна
Фігурант операції «Карфаген» Прайс показався під вартою у брендовому образі: яка ціна
Графіки відключення світла 6 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 6 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Скандальний львівський активіст Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру
Скандальний львівський активіст Остап Стахів пішов у СЗЧ із навчального центру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
90K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua