Суд ухвалив рішення стосовно підозрюваного у підриві авто посадовця

Чоловіка підозрюють у причетності до вибуху автомобіля голови Лівобережної адміністрації Дніпра Юрія Федька

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід 48-річному чоловікові, якого підозрюють у підриві автомобіля голови Лівобережної адміністрації міста Юрія Федька. Він перебуватиме під вартою 60 діб без можливості внесення застави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на рішення суду.

Прокурор Роман Савонік просив суд задовольнити клопотання про тримання підозрюваного під вартою без визначення застави. Він аргументував це ризиками того, що чоловік може переховуватися від слідства, впливати на свідків або вчинити інші кримінальні правопорушення.

За словами прокурора, характер і спосіб скоєння злочину свідчать про ознаки терористичного акту, оскільки вибух становив небезпеку не лише для потерпілого, а й для інших людей.

Захисниця підозрюваного, яка брала участь у засіданні дистанційно, заперечувала проти клопотання. Вона заявила, що сторона обвинувачення не надала достатніх доказів на підтвердження ризиків, а також висловила незгоду з кваліфікацією злочину.

Сам підозрюваний від коментарів відмовився. Він лише повідомив, що є жителем Дніпра.

Нагадаємо, що вибух автомобіля стався в Дніпрі вранці 4 квітня 2025 року. Внаслідок нього поранення отримали водій автівки, голова Лівобережної адміністрації Юрій Федько, та його дружина. Посадовець згодом помер у лікарні.

Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт. Серед основних версій слідства розглядали замовлення російських спецслужб із метою дестабілізації ситуації в Україні, особистий конфлікт і мотив, пов’язаний із професійною діяльністю потерпілого.

За версією слідства, затриманий міг діяти на замовлення російських спецслужб. Після вибуху він, як стверджують правоохоронці, понад півтора року переховувався у Дніпрі.