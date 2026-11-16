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Лукашенко раптово перевів війська на кордоні з Україною у найвищий ступінь боєготовності

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лукашенко раптово перевів війська на кордоні з Україною у найвищий ступінь боєготовності
У Брестській прикордонній групі маневрений підрозділ уже привели у найвищий ступінь бойової готовності
фото: Белта

Білоруські прикордонники відпрацьовують марш-кидки, відбиття атак диверсійних груп та стрільбу з різних видів зброї

У Білорусі за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка розпочалася раптова перевірка боєготовності підрозділів прикордонних військ. Маневрені групи в усіх прикордонних з’єднаннях і загонах привели у повну бойову готовність. Про це повідомляє державне агентство «Белта» з посиланням на держсекретаря Ради безпеки країни Олександра Вольфовича, пише «Главком».

За його словами, перевірка відбувається відповідно до плану, затвердженого Лукашенком на 2026 рік. Основну увагу приділяють найбільш мобільним підрозділам прикордонної служби.

Під час перевірки військовослужбовці мають здійснити марші визначеними маршрутами. На шляху їхньому руху імітуватимуть дії диверсійно-розвідувальних груп умовного противника. Після цього прикордонники вирушать на полігони, де перевірятимуть їхню вогневу, фізичну та тактичну підготовку. Результати перевірки доповідатимуть Лукашенку.

Зокрема, у Брестській прикордонній групі маневрений підрозділ уже привели у найвищий ступінь бойової готовності. Військовослужбовці здійснили 30-кілометровий марш, під час якого долали перешкоди та відбивали умовні атаки противника, зокрема із застосуванням безпілотників.

Наступним етапом стала перевірка стрілецької підготовки. Прикордонники виконують вправи з пістолета Макарова, автомата Калашникова та групового озброєння. Також оцінюють їхню фізичну й тактичну підготовку. Перевірка триває і в інших підрозділах. Зокрема, до неї залучені Гомельська прикордонна група та Лідський прикордонний загін.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним звернувся до Польщі із пропозицією відновити діалог.

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Теги: Олександр Лукашенко війна Білорусь кордон

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