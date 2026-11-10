Повномасштабна війна Росії в Україні фактично доводить російські регіони до банкрутства

Через стрімке зростання кількості загиблих на війні бюджети російських регіонів виснажуються і припиняють виплачувати компенсації родинам ліквідованих солдатів. Про це повідомила пропагандистка телеканалу «Соловйов.Live» Анастасія Кашеварова, передає «Главком».

За її словами, складна фінансова ситуація змусила місцеву владу масово скорочувати виплати сім'ям загиблих військовослужбовців: у деяких суб'єктах РФ суми зменшили вдесятеро, а подекуди виплати скасували повністю. Оскільки саме грошова винагорода є головним стимулом для більшості учасників війни проти України, таке скорочення неминуче призведе до зменшення кількості охочих вирушити на фронт.

Повномасштабна війна фактично доводить російські регіони до банкрутства. Ситуація, коли в РФ починає бракувати коштів навіть на забезпечення військових попри те, що Кремль спрямовує на війну всі наявні ресурси, свідчить про глибокі проблеми в російській економіці.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.