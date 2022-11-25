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«Від вибухової хвилі загинув сусід». Жінка розповіла деталі ракетного удару по Вишгороду

Альона Боженко
glavcom.ua
«Від вибухової хвилі загинув сусід». Жінка розповіла деталі ракетного удару по Вишгороду
Історія жінки, яка чудом вціліла після ракетного удару по Вишгороду
фото: Наталія Міняйло

У Вишгороді через обстріл рашистів десятки людей постраждали та залишилися без даху над головою

У середу, 23 листопада, Росія знову влаштувала масовану ракетну атаку по містах України. Під удар також потрапили Київ та Київська область, зокрема і Вишгород, де ворожа ракета поцілила у житловий будинок.

Внаслідок атаки рашистів загинули вісім людей. Десятки людей постраждали та залишилися без даху над головою. Одна з них, журналістка Наталія Міняйло.

Жінка жила у сусідньому будинку і не постраждала від вибуху лише тому, що у момент удару не була вдома. Проте вона розповіла, що через атаку рашистів загинув її сусід. Ще деякі мешканці будинку постраждали.

«У моєму будинку від вибухової хвилі загинув мій сусід Леонід. Йому було 59 років. Це був веселий дядько, який часто допомагав мені носити візочок, а ще проводив уроки політичної інформації для бабусь. Він загинув у себе вдома. На Грушевського 3, в квартирі 59. Ми ж мешкаємо у квартирі 60. У сусідів на другому поверсі загубилися дві собачки і кіт. Я пам'ятаю тих собачок. Вони дуже смішні і гавкучі. Одне суцільне мімімі. На сьогодні одну собачку і кота знайшли, ще одну собачку Тайру ще шукають», – розповіла Наталія.

За словами жінки, у її квартирі від вибухової хвилі повибивало вікна та побило балкон.

«У мене у квартирі вибило вікно і побило балкон. Мені кажуть, що нам пощастило, що постраждало лише вікно. Добре, що нікого з нас тоді не було вдома. Інакше точно опинилися б у лікарні. Але біль не вимірюється матеріальними втратами. Речі, то справа наживна. Я зла, бо русня своїми ракетами осквернила мій дім. Дім, де я була щаслива і кохана. Дім, де народилася моя донечка. Дім, який був мій і який я не орендувала. Дім, який я плекала і робила затишним. Він тепер стоїть самотній і побитий. Ніби зранена душа. Як рани зяють порожні віконниці. Не пробачу», – додала журналістка.

Нагадаємо, 23 листопада у Київській області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та одного загиблого.

Теги: будинок ракета росія

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