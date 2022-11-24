Ракетна атака на Київщину: кількість жертв зросла

У реанімації померла сьома людина, що постраждала внаслідок ракетного удару

У результаті ракетного удару по Київщині, що стався 23 листопада, кількість жертв, станом на вечір 24 листопада, зросла до семи осіб. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на зараз, у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим», – написав він у Telegram

Кулеба також повідомив, що енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. «Близько ста бригад працюють цілодобово. Без електрики залишається 70% мешканців Київщини», - поінформував він

Кулеба закликав мешканців Київщини користуватися «Пунктами незламності». Там можна зарядити телефони та погрітися.

Раніше повідомлялося про шістьох жертв ракетного обстрілу у Вишгороді.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. У

Київській області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей.