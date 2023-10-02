Відбудова України. «Метінвест» запропонував технологічне рішення, що удвічі прискорить процес

Однією з переваг prefab-будівництва з металу є економія – адже роботи йдуть швидше, а робітників потрібно менше

«Метінвест» запропонував відбудовувати зруйновані війною багатоповерхівки на основі готових металоконструкцій

Найбільший металургійний холдинг України «Метінвест» запропонував Prefab-рішення, яке дозволить швидко відбудувувати зруйноване житло.

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Фахівці компанії нагадують: велика війна призвела до однієї з найбільших криз у будівельній галузі за період незалежності України. Зруйновані або пошкоджені мільйони квадратних метрів житлової та іншої нерухомості, й із кожним днем масштаби руйнування збільшуються. А з іншого – обсяги будівництва за підсумками 2022 року знизилися на 65%. У такій ситуації виходом може стати застосування готових рішень: наприклад, технологія Prefab (будівництво з готових великих елементів заводського виробництва) та модульне будівництво.

Проєкти, які розробила компанія «Метінвест», допоможуть зводити житло вдвічі швидше, ніж зазвичай, і значно дешевше.

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Технологія Prefab передбачає, що будівля зводиться з готових великих елементів заводського виробництва, це значно пришвидшує процес відновлення та потребує меншої кількості фахівців для будівництва. Ще однією з переваг prefab-будівництва з металу є економія – адже роботи йдуть швидше, а робітників потрібно менше. Більшість українських компаній, які займаються модульним будівництвом, спеціалізуються на зведенні індивідуального одно- або двоповерхового житла. Такі рішення навряд чи стануть у пригоді під час відновлення зруйнованих унаслідок боїв міст.

Одними з перших концепцію відбудови багатоповерхового житла та об’єктів соціальної інфраструктури на основі готових рішень та заводських металоконструкцій запропонували в компанії «Метінвест» Ріната Ахметова. Фахівці розробили проєкти 13 типів будівель зі сталі висотою до восьми поверхів. Загалом, враховуючи різні варіанти дизайну, планування та поверховості, виходить понад 200 готових проєктів на основі трьох попередньо виготовлених сталевих елементів (prefab-рішень) – каркасу, модуля та платформи.

У багатьох громад, особливо тих, що сильно постраждали від обстрілів, під час відбудови буде можливість повністю перепланувати публічний простір та забудову, використовуючи найсучасніші світові тенденції.