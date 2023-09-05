Високий рівень загрози. Окупанти вивели в море «Адмірал Ессен»

Сили оборони просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Станом на ранок 5 вересня російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі не було, проте о 18:00 стало відомо про присутність в акваторії фрегата «Адмірал Ессен» із вісьмома «Калібрами». Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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«У Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат «Адмірал Ессен» може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр», – йдеться в заяві.

Зазначається, що рівень ракетної загрози залишається стабільно високим та просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Нагадаємо, триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.