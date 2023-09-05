Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Високий рівень загрози. Окупанти вивели в море «Адмірал Ессен»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Високий рівень загрози. Окупанти вивели в море «Адмірал Ессен»
Фрегат «Адмірал Ессен» може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр»
фото з відкритих джерел

Сили оборони просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Станом на ранок 5 вересня російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі не було, проте о 18:00 стало відомо про присутність в акваторії фрегата «Адмірал Ессен» із вісьмома «Калібрами». Про це повідомили Сили оборони півдня України.

«У Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат «Адмірал Ессен» може бути споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр», – йдеться в заяві.

Зазначається, що рівень ракетної загрози залишається стабільно високим та просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 559-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав шість ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Чорне море війна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни уже мають в запасі загалом 700 далекобійних ракет
В очікуванні зими: який стан ракетного арсеналу Росії?
Вчора, 16:25
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій
Вчора, 01:25
Пуск керованої ракети RIM-7 Sea Sparrow
Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow – ЗМІ
Вчора, 22:22

Події в Україні

Окупанти перекрили рух Керченським мостом
Окупанти перекрили рух Керченським мостом
Понад 20 бойових зіткнень за добу: як пройшов день на фронті
Понад 20 бойових зіткнень за добу: як пройшов день на фронті
Високий рівень загрози. Окупанти вивели в море «Адмірал Ессен»
Високий рівень загрози. Окупанти вивели в море «Адмірал Ессен»
Стало відомо, яку винагороду отримає російський пілот, що передав Україні Мі-8
Стало відомо, яку винагороду отримає російський пілот, що передав Україні Мі-8
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
Стало відомо, що РФ робить із загиблими на Запоріжжі окупантами
Стало відомо, що РФ робить із загиблими на Запоріжжі окупантами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
35K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
23K
Росія перекидає резерви з Білорусі для нового наступу
20K
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
11K
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
6587
Одне з міст України готується до відключення світла за графіками

Новини

«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Сьогодні, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Сьогодні, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту