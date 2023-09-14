Окупанти розмалювали Мелітополь портретами царів, пропагандистів і убивць

Портрети російських царів на захопленій будівлі заводу «Продмаш» в Мелітополі

Рашисти спаплюжили декілька будівель окупованого Мелітополя

Російські загарбники розмалювали стіни будівель тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області портретами ліквідованих «героїв спецоперації», пропагандистів та царів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, на захопленій будівлі заводу «Продмаш», перетвореній окупантами на музей пропаганди - багатометрові портрети російських царів.

На захопленій церкві Благодать, перетвореній на «міністерство культури промивання мізків» – багатометровий список загиблих «героїв СВО».

Будь ласка, читайте текст після реклами

А на стінах захоплених університетів – портрети ліквідованих пропагандистки Дар’ї Дугіної та гауляйтера Михайлівки Івана Сушка.

4 фото На весь екран







«До речі, рік тому Сушко завзято готувався до псевдореферендуму. Але дожити до нього не зміг», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, увечері 12 вересня в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що за 50 км від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух.