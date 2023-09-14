Окупанти розмалювали Мелітополь портретами царів, пропагандистів і убивць
Рашисти спаплюжили декілька будівель окупованого Мелітополя
Російські загарбники розмалювали стіни будівель тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області портретами ліквідованих «героїв спецоперації», пропагандистів та царів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Так, на захопленій будівлі заводу «Продмаш», перетвореній окупантами на музей пропаганди - багатометрові портрети російських царів.
На захопленій церкві Благодать, перетвореній на «міністерство культури промивання мізків» – багатометровий список загиблих «героїв СВО».
А на стінах захоплених університетів – портрети ліквідованих пропагандистки Дар’ї Дугіної та гауляйтера Михайлівки Івана Сушка.
«До речі, рік тому Сушко завзято готувався до псевдореферендуму. Але дожити до нього не зміг», – зазначив Федоров.
Нагадаємо, увечері 12 вересня в окупованому Мелітопольському районі пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося, що за 50 км від Мелітополя в лавах російських загарбників пролунав потужний вибух.
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