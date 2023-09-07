США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

ЗСУ отримають додаткові артилерійські снаряди

Сьогодні міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на 600 млн. дол. Про це йдеться на сайті Пентагону.

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«Цей пакет підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні.

Україна отримає:

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обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримку та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, вчора США оголосили, що передають Україні снаряди зі збідненим ураном.