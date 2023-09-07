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США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
фото ілюстративне

ЗСУ отримають додаткові артилерійські снаряди 

Сьогодні міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на 600 млн. дол. Про це йдеться на сайті Пентагону.

«Цей пакет підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – йдеться в повідомленні.

Україна отримає:

  • обладнання для підтримки та інтеграції систем протиповітряної оборони України;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • обладнання для розмінування; 
  • підтримку та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, вчора США оголосили, що передають Україні снаряди зі збідненим ураном.

Теги: США Україна війна

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