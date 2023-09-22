Окупаційна «влада» Севастополя повідомила про удар по штабу

Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня

Місцевих жителів попередили про падіння уламків

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

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«Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів – не підходити та дзвонити у 112», – зазначив так званий «губернатор».

Развожаєв додав, що на місце події виїхали всі оперативні служби, а також закликав місцевих жителів зберігати спокій та не викладати фото і відео.

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Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня.

«Який флот, такий і штаб», – жартують користувачі з приводу «втомленого» штабу окупантів:

Трохи пізніше так званий «губернатор» закликав не виїжджати до центру міста та навіть не виходити із будівель. Місцевих мешканців, які знаходяться поряд зі штабом флоту, попросили прямувати до укриття при звуках сирени.

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«На місці працюють працівники МНС Росії. У готовність приведено аеромобільне угруповання. Введено резервну техніку. Вогнеборці вживають усіх заходів для якнайшвидшої ліквідації спалаху. Триває нарощування сил та засобів», – додав Развожаєв.

Нагадаємо, що сьогодні у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Севастополі 21 вересня ввечері пролунали вибухи. За інформацією пропагандистського Telegram-каналу, вибухи були чутні в районі мису Фіолент та Балаклави у Севастополі. За непідтвердженою інформацією, на Фіолент начебто прилетіла ракета.