Українські воїни атакували дронами-камікадзе блокпост окупантів (відео)

«Девіз окупантів: поповнювати статистику власних втрат»

Сили оборони України виявили ворожий блокпост і за допомогою дронів-камікадзе атакували його. У результаті цього вдалося ліквідувати двох росіян. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Девіз окупантів: поповнювати статистику власних втрат», – йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські захисники дроном атакували блокпост, унаслідок чого постраждав окупант.

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Згодом туди прибула група росіян, яку Сили оборони України також атакували дроном.

Нагадаємо, триває 573-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.