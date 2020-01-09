Сивохо хоче зробити Московську церкву «посередником» для врегулювання конфлікту на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Сивохо (другий праворуч) разом зі священиком УПЦ МП зустрічав на вокзалі дітей з Донбасу

Радник секретаря РНБО заявив, що Московська церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі

На телеканалі «112 Україна», який пов’язують з Віктором Медведчуком, Російська православна церква в Україні (УПЦ МП) влаштувала телемарафон «Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу», в якому взяли участь радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо, лідер групи «Брати Карамазови» Олег Карамазов і український народний артист Володимир Гришко.

Героями цих сюжетів стали діти, які проживають на Донбасі. Сивохо і Карамазов зустріли їх на вокзалі.

Діти «з благословення митрополита Онуфрія»відвідають Свято-Покровський Голосіївський монастир, розважальні центри, театри, музеї, а також зустрінуться зі своїми однолітками. Потім вони разом з батьками поїдуть у Свято-Успенську Почаївську лавру в Тернопільській області.

«Ми впевнені, що це добра справа має стати прикладом милосердя, доброго і людського, символом єдності українського народу, що так важливо сьогодні», – заявили ініціатори заходу Сивохо і Карамазов.

Під час марафону Сивохо заявив, що Московська церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

«Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всім сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею та відрізнялася благодійністю, миротворством. Наприклад, Святогірський монастир у найважчі часи приймав тисячі біженців. Церква може виступити посередником», - заявив Сивохо.

На думку радника секретаря РНБО, для досягнення миру на Донбасі необхідне «мовчання з боку тих, хто розпалював війну» та виконання домовленостей обома сторонами конфлікту.

Варто зазначити, що ще в 2015 році Олег Карамазов називав Революцію Гідності 2014 року «божевільною», заявляв про те, що «Україна і Росія — одна велика країна», і втік через Євромайдан до Росії.