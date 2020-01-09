  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сивохо хоче зробити Московську церкву «посередником» для врегулювання конфлікту на Донбасі

    • Розсилка
    <p>Сергій Сивохо (другий праворуч) разом зі священиком УПЦ МП зустрічав на вокзалі дітей з Донбасу</p> - Сивохо хоче зробити Московську церкву «посередником» для врегулювання конфлікту на Донбасі

    Сергій Сивохо (другий праворуч) разом зі священиком УПЦ МП зустрічав на вокзалі дітей з Донбасу

    Радник секретаря РНБО заявив, що Московська церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі

    На телеканалі «112 Україна», який пов’язують з Віктором Медведчуком, Російська православна церква в Україні (УПЦ МП) влаштувала телемарафон «Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу», в якому взяли участь радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо, лідер групи «Брати Карамазови» Олег Карамазов і український народний артист Володимир Гришко.

    Героями цих сюжетів стали діти, які проживають на Донбасі. Сивохо і Карамазов зустріли їх на вокзалі.

    Діти «з благословення митрополита Онуфрія»відвідають Свято-Покровський Голосіївський монастир, розважальні центри, театри, музеї, а також зустрінуться зі своїми однолітками. Потім вони разом з батьками поїдуть у Свято-Успенську Почаївську лавру в Тернопільській області.

    «Ми впевнені, що це добра справа має стати прикладом милосердя, доброго і людського, символом єдності українського народу, що так важливо сьогодні», – заявили ініціатори заходу Сивохо і Карамазов.

    Під час марафону Сивохо заявив, що Московська церква може допомогти у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

    «Церква, природно, як соціальний інститут, який присутній по всім сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею та відрізнялася благодійністю, миротворством. Наприклад, Святогірський монастир у найважчі часи приймав тисячі біженців. Церква може виступити посередником», - заявив Сивохо.

    На думку радника секретаря РНБО, для досягнення миру на Донбасі необхідне «мовчання з боку тих, хто розпалював війну» та виконання домовленостей обома сторонами конфлікту.

    Варто зазначити, що ще в 2015 році Олег Карамазов називав Революцію Гідності 2014 року «божевільною», заявляв про те, що «Україна і Росія — одна велика країна», і втік через Євромайдан до Росії.

    Донбас церква РНБО діти Російська православна церква в Україні православна церква Україна окуповані території радник Сергій Сивохо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ