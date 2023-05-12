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Втрапив у скандал: прокуратура оголосила підозру посадовцю Ужгородської міськради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Втрапив у скандал: прокуратура оголосила підозру посадовцю Ужгородської міськради
Підозрюваний вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації
фото: Закарпатська обласна прокуратура

Посадовець розробив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства, що давало змогу власнику створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру начальнику одного з управлінь Ужгородської міської ради за фактом внесення свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Встановлено, що посадовець розробив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства, що давало змогу власнику створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому. Йдеться про ділянку на Слов’янській набережній в Ужгороді.

Згідно з даними генплану міста та детального плану території, ця ділянка розташована в зоні промислових підприємств і є територією виробничої забудови, що унеможливлювало проведення там будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків.

Так, підозрюваний вніс неправдиві відомості до ряду документів при розробленні містобудівної документації. Метою цього неправдиво вказав «комплексний підхід у формуванні нової забудови міста».

Крім цього, посадовець, усупереч вимогам законодавства у сфері містобудування та Земельного кодексу, погодив проєкт зміни цільового призначення земельної ділянки.

Такі протиправні дії безпосередньо вплинули на фінансову та ринкову привабливість згаданої земельної ділянки та створили умови для її забудови багатоквартирним будинком.

Готується клопотання щодо обрання особі запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Теги: прокуратура Закарпаття Ужгород Україна

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