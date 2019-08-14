Зеркаль заявила, що завершує роботу в МЗС



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«Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання», - заявила Олена Зеркаль

За словами Зеркаль, вона вже п’ять років працює заступником голови МЗС

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль планує завершити свою роботу в МЗС.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ВВС News Україна.

«Думаю, що я відпрацювала усі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як мене було призначено на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати усі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала. Зараз у мене завдання визначитися щодо процедурних питань у арбітражі по моряках. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС», - повідомила Зеркаль.

Вона додала, що не зацікавлена залишати країну. «Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом», - сказала Зеркаль.

Як відомо, 22 травня за півдоби президент Володимир Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента.

21 травня указом президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту президента.