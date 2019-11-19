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    Зеркаль іде з МЗС. Команда Зеленського зливатиме справи проти Росії у міжнародних судах, бо хоче миру?

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    Олена Зеркаль планує піти з посади заступниці міністра МЗС - Зеркаль іде з МЗС. Команда Зеленського зливатиме справи проти Росії у міжнародних судах, бо хоче миру?
    Олена Зеркаль планує піти з посади заступниці міністра МЗС

    Зеркаль може наступного тижня піти з МЗС

    Заступник глави МЗС Олена Зеркаль заявила, що на наступному тижні можливо покине посаду в міністерстві закордонних справ.

    Про це вона заявила в інтерв'ю Bihus. info.

    Дипломат розповіла, що виконає останнє завдання цього тижня і звільниться.

    «На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання — проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», — сказала Зеркаль.

    Дипломат додала, що їй «потрібно зробити перерву».

    «А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, — я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити», — сказала заступник міністра.

    Відповідаючи на питання, чому вона не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може чинити спротив по Росії, дипломат відповіла, що є запит на мир і президент буде його виконувати.

    «Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента...З точки зору «ми будемо дружити з Росією», я не той персонаж, який про дружбу. Росіяни ставитимуть питання про моє відсторонення, бо я не та людина, з якою вони можуть домовитися», - сказала вона.

    Зеркаль зазначила, що останній місяць була відсторонена від процесів щодо газу і це було останній аргумент, що треба йти.

    Вона нагадала, що на момент інавгурації президента вона не бачила себе в Офісі президента, однак, «указ президента (про його призначення в МЗС — ред) вийшов до того, як з нею поговорили про це.

    Нагадаємо, 14 серпня Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ. На її думку, вона разом з командою виконала всі поставлені перед нею завдання.

    21 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента. Пізніше указ Зеленського зник з сайту глави держави.

    Пізніше президент скасував указ про призначення Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України. Потім Зеленський призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента.

    Наразі заступник глави Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді. Однак ще у серпні вона заявила, що завершує роботу в МЗС.

    МЗС відставка Олена Зеркаль
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