Кандидат в депутати Панченко розповіла, як потрапила в список «Слуги народу»



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Панченко зазначила, що вважає подібні атаки на молодих політиків, які прагнуть змінити країну на краще «вакциною, якою хтось вирішив провчити молодь, щоб не пробували займатися політикою»

Панченко зазначила, що місце в списку отримала після роботи в якості волонтера у виборчому штабі у Львівській області

Ірина Панченко - 73-й номер у виборчому списку партії «Слуга народу» на виборах до Верховної Ради - заявила, що проти неї була організована інформаційна атака в пресі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інтернет-виданню «Апостроф».

«Проти мене була організована інформаційна атака. Штучно мені створили буквально за день негативний образ», - розповіла вона.

Панченко зазначила, що місце в списку отримала після роботи в якості волонтера у виборчому штабі у Львівській області.

«З кінця минулого року я на волонтерських засадах працювала в громадському русі Зе!Команди у Львівській області ... Там разом збирали анкети, проводили агітацію, пізніше формували ділянки ... Після виборів керівництво штабу нам повідомило, що ті з нас, хто хоче далі працювати в команді на тих чи інших напрямках, можуть подати свої анкети. Я, як і багато інших, подала», - зазначила Ірина.

За словами Панченко, вона до кінця не вірила, що зможе потрапити у виборчий список і те, що її вибрали, було для неї серйозною несподіванкою.

«Вранці, перед тим, як все повинно було початися, мене попередили, що анкета пройшла перевірку і її підтримали на всіх рівнях. Потім додали, що теоретично мене можуть включити в партійний список ... Коли назвали моє ім'я - я не повірила», - відзначає Панченко.

Ще більшим потрясінням для кандидата стали наступні події - атака в пресі, де її представили «мажором» і «тусовщицею». У своєму інтерв'ю Панченко спростовує цей статус.

«Чотири роки тому я дійсно відсвяткувала день народження в одному із зазначених закладів. Це подали так, що я постійно туди ходжу. Але це ж цілковита брехня! .. Розкопали мої фотографії, які я зробила для особистого архіву. У нас що - шаріат? дівчатам не можна фотографуватися з відкритим обличчям?», - пояснила представниця «Слуги народу».

Панченко зазначила, що вважає подібні атаки на молодих політиків, які прагнуть змінити країну на краще «вакциною, якою хтось вирішив провчити молодь, щоб не пробували займатися політикою».

«Люди, які давно в політиці, до цього, напевно, звикли. Може для них це і не проблема - а мені від ситуації до сих пір не по собі ... Виходить так, що шукали нові обличчя, без досвіду, але давати їм дорогу - не готові. Багаті не підходять - бо вкрали, бідні - бо будуть красти, старі - бо пов'язані зі старими схемами, нові - тому що без досвіду. І що робити? Хто тоді потрібен?», - запитує Ірина і зазначає, що всі ж вірить в зміни на краще, і «хотіла б стати частиною цих змін».

Як повідомлялося, зі списків «Слуги народу» виключили відому київську тусовщицю.

Нагадаємо, партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати.