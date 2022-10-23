Відсутнє навіть взуття: Генштаб повідомив про проблеми РФ з екіпіруванням мобілізованих

Росія відправляє на фронт не підготовлених вояків

Рашистське військове командування має великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що в окупантів на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

«Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту, відправляючи цю категорію солдатів на фронт з огляду на оперативну обстановку, а не на їх підготовленість. «Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого «дружнього вогню» між підрозділами противника», – йдеться у зведені.

Нагадаємо, триває 242 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. П